Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Trường Chính trị tỉnh

Chiều 19/11, đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lương Đức Minh – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm và chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2025).

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Năm 2025, tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Chính trị tỉnh đoàn kết tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các mặt công tác, khẳng định vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn ở địa phương. Nhà trường đã chủ động đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn; đội ngũ giảng viên được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, kỹ năng mới, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được chú trọng; nhiều sáng kiến, đề tài có giá trị, góp phần phục vụ trực tiếp nhiệm vụ xây dựng Đảng của tỉnh...

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi đến thăm và chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những đóng góp quan trọng của tập thể lãnh đạo, giảng viên, cán bộ, viên chức Nhà trường thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi tới các thế hệ thầy cô giáo lời tri ân sâu sắc; cảm ơn các thầy cô đã luôn kiên trì, bền bỉ, trách nhiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Trường Chính trị tỉnh nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trước yêu cầu mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Trường Chính trị tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, thực hiện nghiêm các quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chủ động cập nhật, bổ sung các nội dung mới trong nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, yêu cầu thực tiễn vào chương trình đào tạo. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy theo hướng tăng tính thực tiễn, tính tương tác, phát huy tư duy phản biện và khả năng xử lý tình huống của học viên; gắn đào tạo lý luận với kỹ năng công tác, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương của cán bộ. Quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng, bản lĩnh chính trị cao, tâm huyết, trách nhiệm; khuyến khích nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và quản lý; tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành. Nhà trường cần chủ động đề xuất các chương trình bồi dưỡng mới, sát với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn tỉnh...

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bùi Thị Kim Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ và chính quyền tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chúc nhà trường ngày càng phát triển, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự nghiệp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh của tỉnh.

Lệ Oanh