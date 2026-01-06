Triển khai nhiệm vụ công tác Dân tộc và Tôn giáo năm 2026

Ngày 6/1/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 33 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số; các dân tộc thiểu số có trên 1 triệu người, chiếm khoảng 25% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là các dân tộc Mường, Dao, Cao Lan, Tày, Mông, Sán Dìu, Thái...

Thừa ủy quyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh trong quản lý Nhà nước cũng như chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, Sở đã tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng nguồn vốn thực hiện trong năm 2025 trên 1.724 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 16/85 xã đặc biệt khó khăn được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới và thoát khỏi diện xã đặc biệt khó khăn. Tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh tiếp tục ổn định. Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, đúng pháp luật. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ và điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng như sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng hành, ủng hộ của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Sở Dân tộc và Tôn giáo tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; phối hợp với các cấp, ngành chủ động nắm chắc tình hình đời sống, tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kịp thời tham mưu các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định chính trị, xã hội; tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tham mưu và triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về tín ngưỡng, tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc và tôn giáo theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các vị chức sắc tôn giáo. Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao...

Nhân dịp này, đã có các cá nhân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

