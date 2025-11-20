Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Sáng 20/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các dự thảo, báo cáo liên quan đến tình hình phát triển KT-XH địa phương và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang chủ trì buổi làm việc

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến 27 dự thảo, báo cáo liên quan đến cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, cụ thể một số nội dung quan trọng như: Dự thảo quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Dự thảo quy định một số nội dung, mức kinh phí thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Dự thảo chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; Dự thảo quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; Dự thảo quy định mức tặng quà đối với chiến khu cách mạng; cơ sở điều dưỡng người có công; người có công và thân nhân người có công với cách mạng và một số đối tượng khác nhân dịp các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh Phú Thọ; Dự thảo Quyết định biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của chính quyền địa phương cấp tỉnh; tổng biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương cấp xã, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã năm 2026...

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy dự tại hội nghị

Đồng tình với các nội dung do Đảng ủy, UBND tỉnh trình bày, Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu đã cho ý kiến, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng chính sách tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện các văn bản trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2026

Tiếp đó, hội nghị đã nghe và cho ý kiến về về một số nội dung quan trọng như: Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Tochigi, Nhật Bản; Tổ chức giải chạy Đền Hùng Marathon “Về nguồn” năm 2026; Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2025-2026, tiến tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026...

Quang cảnh hội nghị

Cho ý kiến nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang giao UBND tỉnh chuẩn bị chu đáo kế hoạch, chương trình nội dung liên quan Chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Tochigi - Nhật Bản, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; báo cáo Chính phủ, Bộ Ngoại giao theo quy định; nghiên cứu tính toán lại quy mô, số môn kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Phú Thọ lần thứ I và tổ chức giải chạy Đền Hùng Marathon “Về nguồn” năm 2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh báo cáo chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện biên soạn lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy nghe Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Đức Anh