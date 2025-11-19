Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh thăm, chúc mừng 20/11 Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

Chiều nay, đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Tham gia đoàn có các đ/c lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Năm học 2025 - 2026, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có 123 cán bộ, giáo viên, nhân viên; đào tạo 10 môn chuyên. Quy mô 40 lớp học, với 1.383 học sinh. Năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được duy trì, nâng lên rõ rệt. 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, nhà trường có 36 học sinh đạt điểm 10 các môn thi; 231 học sinh đạt trên 24 điểm. Nhà trường vinh dự có 2 thủ khoa (trong đó, có 1 thủ khoa tỉnh Phú Thọ - đồng thời là thủ khoa toàn quốc khối D04 và 1 thủ khoa tỉnh Phú Thọ khối D01. 100% học sinh nhà trường đỗ Đại học, trong đó có 92% đỗ nguyện vọng 1. Hàng năm, nhà trường đều có học sinh tham gia các kỳ thi: Học sinh giỏi cấp tỉnh; Học sinh giỏi cấp quốc gia; Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia; Thi học sinh giỏi Khu vực duyên hải và Đồng bằng Bắc bộ; Thi học sinh giỏi trại hè Hùng Vương... và đã đoạt được nhiều giải cao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025).

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ trong sự nghiệp trồng người. Đồng thời gửi lời chức sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên của nhà trường nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất, năng lực, tâm huyết và sáng tạo. Chủ động đề xuất cơ chế thu hút nhân tài về giảng dạy tại nhà trường. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong học sinh. Đẩy mạnh rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống có lý tưởng và trách nhiệm trong nhà trường. Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Quan tâm phát triển giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực ngoại ngữ và tin học cho học sinh. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, xây dựng môi trường học tập sáng tạo, nhân văn, hội nhập...

Vân Anh - Sơn Tùng