Ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026

Sáng 7/1, tại phường Việt Trì, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Phú Thọ dự và chỉ đạo buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thực hiện theo Quyết định số 2837 ngày 18/8/2025 và phương án tổng điều tra kinh tế năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định số 3100 ngày 4/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đây là cuộc điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá sự phát triển số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, phục vụ công tác hoạch định chính sách và điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 tiến hành điều tra tại 5.124 địa bàn với 3.056 điều tra viên và chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 5/1 - 31/3/2026, điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác và cơ sở tôn giáo; giai đoạn 2 từ 1/4 - 31/8/2026, điều tra doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, chi nhánh và các tổ chức liên quan.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành thống kê mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Kết quả tổng điều tra sẽ cung cấp bức tranh toàn diện về cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, năng lực cạnh tranh và mức độ chuyển đổi số của tỉnh, qua đó làm cơ sở quan trọng để lãnh đạo tỉnh xây dựng chiến lược, định hướng và kế hoạch phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Để triển khai hiệu quả cuộc Tổng điều tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp phát huy cao tinh thần trách nhiệm, bám sát phương án, kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc tuyển chọn, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ điều tra viên, giám sát viên các cấp, bảo đảm việc thu thập thông tin đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Cùng với công tác thu thập thông tin, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của toàn xã hội đối với nhiệm vụ chung.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho lực lượng điều tra.

Việc tham gia Tổng điều tra không chỉ là nghĩa vụ theo quy định của pháp luật mà còn là quyền lợi thiết thực, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng, phục vụ hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Lê Minh