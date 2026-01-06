Triển khai nhiệm vụ tài chính năm 2026

Chiều 6/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tài chính, ngân sách năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 33 điểm cầu các tỉnh trong cả nước. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham luận tại hội nghị.

Năm 2025, Bộ Tài chính vận hành theo mô hình mới gồm 34 đầu mối với 11 vụ; Văn phòng, 18 cục và tương đương, 1 đơn vị đặc thù và 4 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Số lượng đầu mối giảm khoảng 3.600 nhưng chất lượng quản lý Nhà nước được nâng lên rõ rệt.

Bộ Tài chính chủ trì trình Quốc hội 15 dự án luật, nghị quyết, trong đó có 11 luật và 3 nghị quyết đã được thông qua, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như: thuế, ngân sách nhà nước, quản lý nợ công, thị trường vốn, tài chính doanh nghiệp, chính sách đặc thù cho địa phương... Đơn vị được giao làm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751 về tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng; trực tiếp xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ rà soát hơn 4.200 dự án, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, tăng cường công khai, minh bạch và thúc đẩy giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời, thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá, tạo đà tăng tốc cho nền kinh tế hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8%; bố trí dự phòng ngân sách; kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt lịch sử; đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu và hạ tầng số, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện ngành Tài chính.

Với những giải pháp đồng bộ, năm 2025, thu ngân sách nhà nước lập kỷ lục, đạt 2,65 triệu tỷ đồng, vượt 34,74% so dự toán. Kết quả này phản ánh hiệu quả quản lý của Bộ Tài chính và sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong năm 2025.

Tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết: Năm 2025, nền kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10,52%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao (+10%), đứng thứ nhất vùng Trung du và Miền núi phía Bắc và đứng thứ 4 cả nước. Quy mô GRDP đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 6 cả nước. Tổng thu ngân sách đạt hơn 57,8 nghìn tỷ đồng, tăng 37,6% so với năm 2024.

Ngay từ đầu năm 2026, tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành giao chỉ tiêu kế hoạch năm tới từng sở, ngành, UBND cấp xã với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền". Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có năng lực, kinh nghiệm, có công nghệ cao, công nghệ nguồn, công nghệ “xanh”...

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm; tăng cường quản lý chặt chẽ và tiếp tục mở rộng nguồn thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu. Triệt để tiết kiệm chi, ưu tiên thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến chi cho con người, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp bách, trọng điểm của tỉnh. Thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân theo các nghị quyết của Bộ Chính trị, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2025. Phát huy những kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, năm 2026, ngành Tài chính ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nợ công, bội chi NSNN trong giới hạn quy định. Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, linh hoạt chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách khác nhằm xử lý tốt các vấn đề phát sinh.

Đối với việc hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, ngành Tài chính tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù đang áp dụng cho các địa phương để nghiên cứu, thể chế hóa thành quy định chung cho cả nước... Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, phấn đấu tăng ít nhất 10% so với năm 2025.

Lê Minh