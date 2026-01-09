Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Ba kích tím - Cây dược liệu mở hướng thoát nghèo bền vững

Khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo với khí hậu đặc thù đã hình thành hệ sinh thái rừng phong phú, đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại cây dược liệu sinh trưởng và phát triển. Tận dụng lợi thế này, những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ đã hình thành nhiều mô hình trồng cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật trong số đó là cây ba kích tím - loại cây bản địa đang từng bước trở thành “cây làm giàu mới”, giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ba kích tím là cây dược liệu quý, có tác dụng tốt đối với sức khỏe, được trồng rải rác trên các sườn đồi, ven rừng ở các xã miền núi như Hợp Lý, Đạo Trù (thuộc huyện Tam Đảo cũ).

Nhận thấy giá trị kinh tế và dược tính cao của loại cây này, người dân địa phương đã mạnh dạn đưa ba kích tím vào trồng tập trung, từng bước hình thành vùng nguyên liệu ổn định.

Cây ba kích dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng núi Tam Đảo. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng củ đạt yêu cầu, hiệu quả kinh tế cao thì từ khi trồng đến khi thu hoạch phải từ 5 năm trở lên.

Tiêu biểu là mô hình trồng ba kích tím của gia đình anh Nguyễn Văn Xô, thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù. Hiện gia đình anh có khoảng 2 ha trồng ba kích. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào ba kích cho thu nhập khoảng 150 - 180 triệu đồng/vụ (5 năm).

Khoảng 5 năm trở lại đây, Công ty Cổ phần chế biến nông sản Minh Phúc An (xã Tam Đảo) thường xuyên thu mua ba kích tươi tại vườn với giá dao động từ 80.000 - 150.000 đồng/kg, tạo đầu ra thuận lợi.

Với hương vị đặc trưng và giá trị dược liệu cao, rượu ba kích không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh ưa chuộng mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng du khách khi đến tham quan, du lịch vùng núi Tam Đảo và các địa phương lân cận. Hiện nay, rượu ba kích Tam Đảo là sản phẩm chủ lực của Công ty Minh Phúc An, đồng thời trở thành sản phẩm bản địa tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.

Với giá trị mang lại, cây ba kích tím đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn, tiếp tục mở ra cơ hội làm giàu bền vững cho nông dân Phú Thọ trong thời gian tới.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng tỉnh Phú Thọ cây dược liệu thoát nghèo bền vững hình thành hệ sinh thái Vườn quốc gia Phát triển Làm giàu sản xuất hàng hóa Mô hình Tam đảo
