Phong vị Đất Tổ
Độc, lạ Lễ hội Đúc Bụt - Cướp chiếu ở Tam Dương Bắc

Sáng 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), Ban Quản lý di tích Đình Cả, làng Phù Liễn, xã Tam Dương Bắc long trọng tổ chức Lễ hội Đúc Bụt - Cướp chiếu Xuân Bính Ngọ 2026.

Các “ông Bụt” được trát bùn và đội chiếu.

Lễ hội là hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian có từ lâu đời, nhằm ôn lại quá trình chiêu mộ nghĩa sĩ, tập hợp lực lượng, rèn đúc vũ khí của Ngọc Kinh công chúa - một nữ tướng tài ba, trí dũng vẹn toàn của Hai Bà Trưng. Lễ hội còn mang ý nghĩa tôn vinh nghề nghiệp, cầu mùa và cầu tài lộc.

Điều đặc sắc và độc đáo của Lễ hội Đúc Bụt là mỗi năm Ban Tổ chức cùng dân làng lựa chọn 3 thanh niên đóng vai bụt. Sau khi làm lễ, 3 người này được bảo vệ chặt chẽ, đưa ra tắm tại giếng làng và đắp bùn... Trước khi hoàn tất việc chuẩn bị để trình Thánh, các “Bụt” tiếp tục được tắm rửa sạch sẽ, đưa về đền và chụp chiếu cói lên đầu với bó mạ non.

Người dân hào hứng “cướp chiếu” cầu may.

Với quan niệm ai giành được một vài sợi chiếu úp lên mình ông Bụt, hay dính được chút bùn trát trên mình Bụt trong Lễ hội Đúc Bụt - Cướp chiếu thì người đó sẽ gặp nhiều may mắn. Đặc biệt, ai có được sợi chiếu úp trên mình ông Bụt ngồi giữa thì người đó sẽ may mắn về đường con cái. Do vậy, rất nhiều người đã hào hứng tham gia “cướp chiếu” với hy vọng được may mắn.

Lễ hội Đúc Bụt - Cướp chiếu là một lễ hội độc đáo đầu xuân, thu hút hàng vạn du khách gần, xa về trẩy hội, cầu may.

Lưu Trường


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lễ hội Quản lý di tích tháng Giêng Độc lạ May mắn Độc đáo Giếng làng
