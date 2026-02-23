Cá nướng sông Đà - dư vị níu chân du khách trong hành trình du xuân đền Chúa Thác Bờ

Mỗi độ xuân về, khi những cơn mưa bụi lất phất giăng trên triền núi và mặt nước hồ phẳng lặng, hành trình du xuân, đi lễ đầu năm của hàng vạn du khách lại hướng về hồ Hòa Bình. Không chỉ bởi cảnh sắc sơn thủy hữu tình, hay không gian linh thiêng của đền Chúa Thác Bờ, nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi những sản vật địa phương, các món ăn dân dã, trong đó cá nướng sông Đà được xem như một “đặc sản” gắn liền với mỗi chuyến đi.

Đền Chúa Thác Bờ - điểm du lịch tâm linh thu hút du khách thập phương mỗi dịp xuân về.

Ngay từ sáng sớm, bến cảng Bích Hạ đã rộn ràng người qua lại. Những con thuyền nối đuôi nhau đưa du khách xuôi theo lòng hồ mênh mông để vào khu vực đền. Mặt nước xanh biếc, những hòn đảo đá nhấp nhô, mây xuân bảng lảng tạo nên một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc. Trên hành trình ấy, không khí lễ hội như lan tỏa theo từng nhịp chèo, từng tiếng máy thuyền đều đặn.

Người dân địa phương nướng cá phục vụ nhu cầu du khách.

Đặt chân lên bến đền, du khách nhanh chóng hòa vào dòng người thành kính dâng hương, cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và may mắn. Sau hành trình làm lễ các đền chính, du khách khó lòng bỏ qua mùi thơm nức của cá nướng tỏa ra từ những bếp than đỏ rực bên bến thuyền. Sống trong môi trường tự nhiên của sông Đà, ăn phù du và các sinh vật trôi theo dòng nước, các loài cá nơi đây từ lâu đã nổi tiếng bởi thịt chắc, thơm, ngọt và ít mỡ. Cá thiểu, cá măng, cá lăng, cá nheo, tôm sông... đều là những cái tên quen thuộc, được du khách “săn lùng” mỗi khi ghé thăm lòng hồ. Với đồng bào Mường sinh sống ven hồ, cá không chỉ là nguồn thực phẩm hằng ngày mà còn là nét văn hóa ẩm thực được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Cá, tôm sông Đà hấp dẫn du khách.

Từ nhu cầu bảo quản tôm cá để dùng quanh năm, người Mường đã nghĩ ra cách hun khói, phơi nắng rồi nướng than hoa. Theo thời gian, món ăn dân dã ấy trở thành đặc sản đãi khách phương xa. Cá phải thật tươi, vừa được đánh bắt lên, làm sạch, xát muối rồi kẹp vào những thanh tre tươi. Tre được chọn từ rừng, vừa dẻo vừa thơm, giúp cá khi nướng không bị khô mà vẫn giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Công đoạn nướng cá tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Cá được đặt trên bếp than hồng, người nướng phải luôn tay quạt than, trở cá đều để da cá sém vàng mà không cháy, không ám khói. Chỉ sau vài phút, tiếng mỡ cá xèo xèo cùng mùi thơm lan tỏa trong gió, khiến ai đi ngang cũng phải chậm bước.

Cá nướng sông Đà có cách chế biến khá cầu kỳ, du khách đã thưởng thức sẽ có ấn tượng khó quên.

Khi cá chín, người bán khéo léo gỡ cá khỏi kẹp tre, xẻ thành từng miếng nhỏ, bày trên lá chuối xanh. Thực khách thưởng thức cá nướng với muối ớt hoặc muối hạt dổi, mắc khén ăn kèm sung, lá lốt, tàu au hay lá dổi nước. Vị ngọt của thịt cá, vị mặn vừa của muối, chút cay nồng nơi đầu lưỡi và hương tre thoang thoảng quyện vào nhau, tạo nên một dư vị rất khó quên. Đó là thứ hương vị mà chỉ cần nếm một lần, du khách đã muốn mang theo trong ký ức suốt cả chuyến đi.

Trong hành trình tham quan lòng hồ, nhiều du khách chọn dừng chân bên bếp than, vừa chờ cá chín vừa chuyện trò, ngắm cảnh núi non trùng điệp. Có người mua vài xiên cá ăn tại chỗ, có người cẩn thận gói cá trong lá chuối, bọc thêm giấy bạc để mang về làm quà, nhất quyết phải dùng ngay trong ngày để giữ trọn vị ngon.

Du khách chọn mua cá, tôm nướng về làm quà trong hành trình du xuân trên lòng hồ Hòa Bình.

Không chỉ là món ăn làm ấm lòng du khách ngày xuân, cá nướng sông Đà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân địa phương. Vào mùa lễ hội đầu năm, mỗi ngày người bán cá có thể thu về vài trăm nghìn đồng, góp phần cải thiện đời sống và gìn giữ nghề truyền thống. Nhiều nhà thuyền, nhà tàu cũng đưa cá nướng vào thực đơn phục vụ khách ngay trên thuyền, để du khách vừa thưởng thức ẩm thực, vừa thưởng ngoạn cảnh sắc lòng hồ.

Giữa không gian mênh mang sóng nước, ngồi trên tàu du lịch, thưởng thức miếng cá nướng nóng hổi và phóng tầm mắt ra những dãy núi xa mờ, du khách dễ dàng cảm nhận trọn vẹn tinh hoa của văn hóa ẩm thực Mường. Cá nướng sông Đà vì thế không chỉ là món ăn, mà còn là sợi dây gắn kết giữa thiên nhiên, con người và hành trình du lịch tâm linh đầu năm. Có lẽ cũng bởi vậy, trong ký ức của nhiều người, chuyến du xuân về hồ Hòa Bình sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi mùi thơm của cá nướng bên bến nước. Đó là dư vị mộc mạc nhưng sâu lắng, đủ để níu chân du khách và khiến họ muốn quay trở lại. Mỗi độ xuân sang, nhiều người lại về trên dòng sông Đà hiền hòa cầu cho một năm bình an, hạnh phúc.

Hương Lan