Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Chính thức khai hội từ ngày mùng 4 tháng Giêng, năm Bính Ngọ, Lễ hội Chùa Tiên, xã An Nghĩa là một trong những lễ hội đầu xuân sớm nhất trong tỉnh, mang đậm bản sắc văn hoá Mường. Phần hội năm nay hấp dẫn với nhiều hoạt động trải dài từ ngày 19 - 21/2. Lễ hội thường diễn ra đến hết tháng 3 âm lịch.

Trong không gian linh thiêng của Di tích Quốc gia Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, các nghi lễ trang trọng hòa cùng âm vang chiêng Mường và nhiều hoạt động văn hóa, tham quan thắng cảnh thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương, góp phần quảng bá du lịch tâm linh, sinh thái của địa phương.

Phần rước kiệu từ các đền, đình về sân chùa dự hội.

Người dân thành kính dâng hương.

Đội chiêng Mường rộn ràng chào đón du khách về dự hội.

Đội múa rồng, lân khuấy động không khí lễ hội thêm sôi động.

Chương trình nghệ thuật độc đáo, đa sắc màu thu hút sự theo dõi của người dân và du khách.

Đông đảo người dân và du khách về dự lễ hội.

Các em nhỏ và bạn trẻ thích thú với các trò chơi dân gian tại lễ hội.

Đặc biệt, đông đảo người dân quan tâm, tham dự nghi lễ hầu đồng ngay tại sân chùa cổ trong khuôn viên chùa Tiên.

Từ ngày mùng 4 Tết, tuyến cáp treo Hương Bình nối từ chùa Tiên sang chùa Hương mở cửa đón khách.

Hồng Duyên