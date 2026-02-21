Phong vị Đất Tổ
Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Chính thức khai hội từ ngày mùng 4 tháng Giêng, năm Bính Ngọ, Lễ hội Chùa Tiên, xã An Nghĩa là một trong những lễ hội đầu xuân sớm nhất trong tỉnh, mang đậm bản sắc văn hoá Mường. Phần hội năm nay hấp dẫn với nhiều hoạt động trải dài từ ngày 19 - 21/2. Lễ hội thường diễn ra đến hết tháng 3 âm lịch.

Trong không gian linh thiêng của Di tích Quốc gia Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, các nghi lễ trang trọng hòa cùng âm vang chiêng Mường và nhiều hoạt động văn hóa, tham quan thắng cảnh thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương, góp phần quảng bá du lịch tâm linh, sinh thái của địa phương.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Phần rước kiệu từ các đền, đình về sân chùa dự hội.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Người dân thành kính dâng hương.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Đội chiêng Mường rộn ràng chào đón du khách về dự hội.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Đội múa rồng, lân khuấy động không khí lễ hội thêm sôi động.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Chương trình nghệ thuật độc đáo, đa sắc màu thu hút sự theo dõi của người dân và du khách.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Đông đảo người dân và du khách về dự lễ hội.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Các em nhỏ và bạn trẻ thích thú với các trò chơi dân gian tại lễ hội.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Đặc biệt, đông đảo người dân quan tâm, tham dự nghi lễ hầu đồng ngay tại sân chùa cổ trong khuôn viên chùa Tiên.

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Độc đáo lễ hội Chùa Tiên

Từ ngày mùng 4 Tết, tuyến cáp treo Hương Bình nối từ chùa Tiên sang chùa Hương mở cửa đón khách.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lễ hội Chùa Độc đáo tháng Giêng Mường Khai hội Du lịch tâm linh Di tích quốc gia Hấp dẫn Tháng 3
Âm vang trống Mường

Âm vang trống Mường
2026-02-22 07:14:00

baophutho.vn Trong số hàng nghìn hiện vật quý giá đang trưng bày tại Bảo tàng Hùng Vương cơ sở 3 (trước là Bảo tàng Hòa Bình) tại đường An Dương Vương,...

Du lịch tâm linh hút khách đầu Xuân

Du lịch tâm linh hút khách đầu Xuân
2026-02-21 11:26:00

baophutho.vn Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thu hút hàng vạn lượt người dân và du...

Về Làng Dòng vui lễ Tế Xuân

Về Làng Dòng vui lễ Tế Xuân
2026-02-21 07:38:00

baophutho.vn Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, khi sắc Xuân còn e ấp trên từng cánh đào phai, từng ngõ xóm, Làng Dòng, xã Xuân Lũng hiện lên như một điểm...

Đầu năm hành hương về với cội nguồn

Đầu năm hành hương về với cội nguồn
2026-02-19 17:56:00

baophutho.vn Trong tiết trời Xuân chan hoà, tạnh ráo của những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại thành kính hành hương về...

Độc đáo cổng đình Phú Hậu

Độc đáo cổng đình Phú Hậu
2026-02-19 08:17:00

baophutho.vn Một trong những kiệt tác độc đáo, tự nhiên về cổng đình làng của miền quê Đất Tổ, địa chỉ đã từng làm say đắm bao nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm về khám...

