Độc đáo cổng đình Phú Hậu

Một trong những kiệt tác độc đáo, tự nhiên về cổng đình làng của miền quê Đất Tổ, địa chỉ đã từng làm say đắm bao nghệ sĩ nhiếp ảnh tìm về khám phá và sáng tác nhiều bức ảnh để đời về cổng đình trong hành trình đi tìm cái đẹp của những vùng quê Bắc bộ, đó chính là cổng đình làng Phú Hậu, thuộc xã Sơn Đông. Một “báu vật” đã trải mưa nắng hàng trăm năm, minh chứng cho văn hóa Sơn Đông và hành trình lưu giữ di sản của người dân đất này.

Toàn bộ cổng được bao trọn bởi gốc bồ đề đã hàng trăm năm tuổi, tạo nên một vẻ đẹp độc đáo hiếm có. Cảnh cổng nằm trọn trong gốc cây bồ đề cổ thụ với thân vỏ sù sì in dấu tháng năm từng đi qua cổng đình.

Những dấu vết thời gian, sự cổ kính hiện rõ lên từng lớp gạch mộc, từng rễ bồ đề bao bọc, quấn lấy nhau.

Những linh vật “gác đình” được nghệ nhân đắp bằng tay, trải qua năm tháng dãi dầu vẫn hiện lên nét linh thiêng và cổ kính.

Những lá bồ đề non từ thân cây trăm tuổi cứ đến mùa Xuân lại nẩy lộc, đâm chồi bên gốc già, làm cho mùa Xuân ở nơi đây thêm tươi tắn.

Màu gạch cũ, lớp rêu phong cổ kính quấn lấy thân, rễ bồ đề qua tháng năm càng tôn thêm vẻ cổ kính và vô cùng độc đáo của cổng đình làng Phú Hậu.

Cụ Cảnh - Trưởng Ban Quản lý đình thông tin: Cây bồ đề “ôm trọn” cổng đình đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản. Gốc cây được đặt bia, gắn tên: Cây di sản Việt Nam.

Hàng ngày, cây bồ đề trăm tuổi vẫn tỏa bóng mát xuống sân đình và bộ rễ vẫn tiếp tục mọc thêm, ôm quấn lấy những vỉa gạch đã mốc thếch theo tháng năm, làm tăng thêm vẻ cổ kính của ngôi đình.

Ông Nguyễn Huy Lập - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông thông tin: Xã hiện có hơn 30 di tích lịch sử, trong đó có 5 di tích cấp Quốc gia. Đình Phú Hậu với vẻ đẹp độc đáo và những giá trị văn hóa lịch sử hiếm có cũng đã được địa phương đưa vào Tour du lịch “Sơn Đông kết nối miền di sản” với mong muốn biến các di sản của địa phương thành nền “kinh tế xanh”, lấy văn hóa làm động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quốc Hội