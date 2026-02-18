Pà Cò - nơi đại ngàn “thức giấc”

Giữa đại ngàn hùng vĩ, xã Pà Cò sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ mà tràn đầy sức sống. Vùng đất mời gọi du khách đến trải nghiệm và khám phá.

Du khách trải nghiệm nghệ thuật làm giấy dó của đồng bào Mông xã Pà Cò.

Sau mở rộng địa giới, Pà Cò có tổng diện tích tự nhiên 11.572ha, dân số khoảng 11.200 người, cơ cấu dân tộc đa dạng, trong đó dân tộc Mông chiếm 63,6%. Xã có nhiều cơ hội phát triển nhờ hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, thuận lợi cho giao lưu, phát triển du lịch, thương mại và tiêu thụ nông sản. Cùng với đó, kinh tế nông, lâm nghiệp kết hợp du lịch được xác định là hướng đi chủ đạo, phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu và tập quán canh tác của địa phương.

Pà Cò tự hào có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được người tiêu dùng ưa chuộng, như: chè Shan tuyết, mận hậu, đào Pháp, gà đen, lợn bản địa... Đặc biệt, chương trình phát triển sản phẩm OCOP tạo bước đột phá với 6 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao: Vỏ gối, tranh treo tường, khăn trải bàn vẽ sáp ong; khăn quàng cổ, ba lô đeo dệt thổ cẩm; quả su su của Hợp tác xã A Hiệp.

Nơi đây có cảnh sắc tự nhiên khoáng đạt, thời tiết mát mẻ, hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc với lễ hội Gầu Tào mang đậm bản sắc tâm linh của đồng bào Mông, nghệ thuật múa khèn Mông, bảo tồn nghề dệt thổ cẩm, vẽ sáp ong trên vải lanh... Nhiều hộ dân ở các bản Hang Kia, Chà Đáy, Pà Cò, Pheo mạnh dạn đầu tư, phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Các hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc Mông, như: Dệt thổ cẩm, làm bánh dày, đón khách theo phong tục truyền thống... được khôi phục và khai thác gắn với các tour du lịch khám phá bản làng, du lịch sinh thái, trải nghiệm mùa hoa mận, hoa đào. Pà Cò còn là “thiên đường săn mây”, địa điểm trekking tuyệt đỉnh thu hút du khách chinh phục thử thách băng qua những cánh rừng già, vượt lên đỉnh núi cao.

Cây chè Shan tuyết vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa là sản phẩm du lịch trải nghiệm ở bản Chà Đáy.

Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Xã sẽ phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa, tập trung tạo đột phá trong xây dựng mô hình phát triển toàn diện, phát triển kinh tế đa ngành lấy nông, lâm nghiệp, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng làm mũi nhọn; tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, dịch vụ, dân sinh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị và trật tự xã hội".

Bùi Minh