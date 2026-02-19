Đầu năm hành hương về với cội nguồn

Trong tiết trời Xuân chan hoà, tạnh ráo của những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026, dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc lại thành kính hành hương về với Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Giữa sắc cờ rực rỡ, không gian xanh mát của núi Nghĩa Lĩnh, từng đoàn người trật tự bước qua những bậc đá rêu phong, dâng nén hương thơm tưởng nhớ công lao các Vua Hùng, cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Theo ghi nhận của phóng viên tại các đền, chùa trong Khu di tích những ngày đầu năm mới cho thấy, hình ảnh du khách nhẹ nhàng đặt lễ, thành kính thắp hương, không chen lấn, xô đẩy đã trở thành nét đẹp quen thuộc. Nhiều gia đình tranh thủ dịp đầu năm đưa con cháu về với Đền Hùng, vừa thực hành Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, vừa là dịp giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Được các con dìu từng bước chân qua bậc đá lên Đền Thượng, bà Trần Thị Hòa (73 tuổi) ở xã Hy Cương chia sẻ: “Năm nào tôi cũng về Đền Hùng đầu Xuân. Năm nay mặc dù sức khoẻ có phần không được như năm trước, chân đau nhưng con cháu động viên nên tôi vẫn quyết tâm lên Đền thắp nén hương thơm dâng lên anh linh các Vua Hùng để cầu mong gia đình mạnh khỏe, con cháu chăm ngoan, đất nước ngày càng phát triển”.

Du khách dâng hương tại khu vực Đền Hạ.

Để phục vụ du khách hành hương về với Đền Hùng dịp đầu năm, ngay từ trước Tết, Khu di tích đã triển khai đồng bộ việc chỉnh trang cảnh quan, tạo dựng không gian lễ hội xanh - sạch - đẹp. Hoa, cây cảnh được cắt tỉa, trồng mới.

Hệ thống pano, băng rôn, cờ Tổ quốc, cờ hội được bố trí trang trọng tại các trục đường chính và khu vực đền, chùa tạo không khí vui tươi, trang trọng, đậm nét văn hóa. Hệ thống đèn trang trí được lắp đặt hài hòa, tạo điểm nhấn thẩm mỹ nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm vốn có của chốn linh thiêng.

Phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được xây dựng chi tiết, triển khai nghiêm túc. Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, trực gác 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong di tích và rừng quốc gia. Công tác phân luồng giao thông được thực hiện hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Công tác quản lý dịch vụ được siết chặt theo hướng văn minh, minh bạch. Các điểm kinh doanh được bố trí đúng quy định. Việc niêm yết giá được kiểm tra thường xuyên, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách.

Các quầy hàng OCOP được sắp xếp gọn gàng, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng của quê hương Đất Tổ đến với du khách. Hoạt động vận chuyển khách tham quan trong Khu Di tích được tổ chức nền nếp, đảm bảo an toàn và thuận tiện.

Mặc dù lượng du khách hành hương những ngày đầu Xuân tăng cao, nhưng hoạt động hành lễ vẫn diễn ra nền nếp, trang nghiêm, không có hiện tượng chen lấn, xô đẩy.

Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Khu di tích, tính từ đêm giao thừa đến 10 giờ sáng mùng 2 tháng Giêng năm Bính Ngọ, đã có khoảng 20.000 lượt đồng bào và du khách về thăm viếng.

Lượng khách tăng cao so với ngày thường, nhưng các hoạt động diễn ra nền nếp, an toàn, không xảy ra vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến không khí lễ Xuân.

Công tác tổ chức phần lễ được chuẩn bị chu đáo, trang nghiêm. Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán được tổ chức đúng nghi thức truyền thống, đảm bảo sự thành kính, linh thiêng.

Cùng với đó, các điều kiện phục vụ Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày mùng 7 tháng Giêng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Tại khu vực các đền, chùa trong Khu Di tích đều được trang hoàng, chỉnh trang mang không khí của mùa Xuân.

Ông Nguyễn Hoàng Chung - Thủ từ Đền Hạ cho biết: “Những ngày đầu năm, lượng khách về hành lễ rất đông. Chúng tôi thường xuyên hướng dẫn du khách xếp hàng, giữ trật tự, thực hiện nghi thức dâng hương trang nghiêm, đặt tiền giọt dầu đúng nơi quy định, không cài tiền lên tượng thờ, đồ thờ tự. Khi được nhắc nhở, bà con đều chấp hành tốt, góp phần giữ gìn mỹ quan và sự tôn nghiêm của di tích”.

Các gia đình tranh thủ ghi lại bức ảnh lưu niệm đầu Xuân về với Đất Tổ cội nguồn.

Đất trời vào Xuân. Giữa không gian linh thiêng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, từng dòng người lặng lẽ bước đi, mỗi nén hương thắp lên đều gửi gắm niềm tin, ước vọng cho một năm mới an lành, may mắn, hạnh phúc, hanh thông.

Sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ, chu đáo của Ban Quản lý Khu di tích và sự phối hợp trách nhiệm của các lực lượng chức năng cùng ý thức văn minh của du khách đã góp phần tạo dựng hình ảnh một lễ hội đầu Xuân trang nghiêm, an toàn, mến khách.

Dịch vụ bán hành phục vụ du khách tại khu vực Đền Giếng được thực hiện nền nếp, không có hiện tượng chèo kéo, tăng giá.

Đầu năm về với Đền Hùng không chỉ là hành trình tâm linh, mà còn là dịp để mỗi người con đất Việt lắng lòng trước cội nguồn dân tộc. Trong nhịp sống hiện đại, nét đẹp văn hóa ấy vẫn được gìn giữ, lan tỏa như sợi dây bền chặt kết nối triệu trái tim hướng về Đất Tổ thiêng liêng.

Hồng Nhung