Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Trên nền đất cổ kính của chùa Kim Tôn - ngôi chùa đã tồn tại hơn 700 năm trong dòng chảy lịch sử - Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức hôm nay hiện lên như một điểm nhấn văn hóa tâm linh giữa vùng sơn cước thôn Thanh Tú, xã Sông Lô. Vào dịp đầu Xuân năm mới, nơi đây là điểm đến lý tưởng của hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan, chiêm bái.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Tọa lạc ở độ cao khoảng 300m so với mực nước biển, trên ngọn núi Hình Nhân thuộc dãy Sáng Sơn, thiền viện như một đóa sen vươn mình giữa đại ngàn.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Con đường dẫn lên Thiền viện uốn lượn theo triền núi, hai bên là màu xanh của cây rừng hòa quyện cùng sắc hoa xuân, tạo nên bức tranh thiên nhiên rạng rỡ mà vẫn đượm nét trầm mặc.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Không gian thiền viện được quy hoạch hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Những mái ngói cong vút ẩn hiện dưới tán cây, hoà với lớp lớp núi non trùng điệp.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Mỗi độ xuân về, nơi đây lại đón hàng nghìn lượt du khách thập phương tìm về tham quan, chiêm bái, gửi gắm ước vọng bình an cho một năm mới an lành.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Cảnh sắc xuân khiến nhiều du khách như tìm thấy một khoảng lặng quý giá giữa nhịp sống hối hả.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Nhiều gia đình trẻ đưa con em đến vãn cảnh, gieo vào tâm hồn các em hạt mầm hướng thiện.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Dù đến với những mục đích khác nhau, song tất cả mang theo khát vọng tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Giữa không gian tĩnh tại - chính điện càng làm nổi bật nét thanh tịnh của chốn thiền môn.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Sự giao hòa giữa kiến trúc tâm linh và thiên nhiên hùng vĩ đã tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa trang nghiêm, vừa thơ mộng làm đắm say lòng du khách.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Rời thiền viện, nhiều du khách mang theo không chỉ những bức ảnh đẹp mà còn là cảm giác thư thái, nhẹ nhõm.

Đầu năm du Xuân về Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức

Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất mà Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức mang lại một không gian để con người gửi gắm niềm tin, khởi đầu năm mới bằng sự bình an trong sâu thẳm tâm hồn.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sông Lô Văn hóa tâm linh Du xuân Lịch sử cổ kính
Tưng bừng Lễ hội Mường Động năm 2026

Tưng bừng Lễ hội Mường Động năm 2026
2026-02-24 14:05:00

baophutho.vn Ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Kim Bôi tổ chức khai mạc Lễ hội Mường Động năm 2026. Tới dự có lãnh đạo một số ban, sở,...

Trẩy hội Chùa Tiên

Trẩy hội Chùa Tiên
2026-02-23 14:06:00

baophutho.vn Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Nhân dân và du khách nô nức trẩy hội Chùa Tiên, nhất tâm thành kính với Phật, với Thánh Hùng thiêng, cầu nguyện quốc...

Gợi ý

