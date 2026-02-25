Đầu xuân, hành hương về nơi cội nguồn dân tộc

Mỗi độ xuân về, Khu di tích lịch sử Đền Hùng lại đón hàng vạn bước chân thành kính tìm về. Trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, chuyến hành hương đầu năm không chỉ là du xuân mà còn là trở về với cội nguồn dân tộc.

Từ cổng chính dẫn vào khu di tích, cờ hội rực rỡ trong gió xuân.

Từng đoàn người đều chung một hướng về nơi cội nguồn của dân tộc.

Không chỉ thu hút đồng bào trong nước, những ngày đầu xuân, Khu di tích lịch sử Đền Hùng còn đón nhiều du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình là Đền Hạ. Trước ban thờ nghi ngút khói hương, nhiều gia đình thành kính dâng lễ, cầu mong một năm mới bình an, con cháu thuận hòa, gia đình hạnh phúc.

Men theo những bậc đá uốn lượn, du khách đến Đền Trung - ngôi đền mang dáng vẻ trang nghiêm, cổ kính, gợi nhớ thời kỳ dựng nước gian nan mà hào hùng của dân tộc.

Lên cao, đỉnh núi Nghĩa Lĩnh hiện ra với Đền Thượng – nơi linh thiêng bậc nhất trong quần thể di tích.

Và rồi, xuống núi theo lối rợp bóng cây, du khách dừng chân tại Đền Mẫu Âu Cơ. Ngôi đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ mang vẻ dịu dàng, thanh thoát.

Sự linh thiêng của Đền Mẫu không chỉ đến từ truyền thuyết xa xưa mà còn từ niềm tin sâu sắc của bao thế hệ người Việt vào tình mẫu tử thiêng liêng.

Giữa nhịp sống hiện đại, Đền Mẫu vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi, linh thiêng, nhắc nhở mỗi người con đất Việt về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Hiện nay, hệ thống dịch vụ phục vụ du khách tại Đền Hùng ngày càng được tổ chức bài bản, văn minh.

Đầu xuân luôn diễn ra tục xin chữ đầu năm - một nét đẹp văn hoá thu hút đông đảo khách thập phương.

Với những giá trị lịch sử to lớn, Đền Hùng sừng sững như một biểu tượng bất diệt của hồn thiêng sông núi...

... và đó cũng là nơi triệu trái tim tìm về gửi gắm ước vọng bình an, thịnh vượng cho một năm mới tràn đầy hy vọng.

Lê Minh