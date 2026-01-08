Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư

Chiều 8/1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tới dự có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh phát huy tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác kết nối, tổ chức các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới nội dung, phương thức, từng bước mở rộng thị trường, đối tác đầu tư tiềm năng, nhất là các nhà đầu tư đến từ các quốc gia phát triển; đồng thời chú trọng xúc tiến đầu tư tại chỗ, tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai dự án. Công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, kịp thời tiếp nhận, tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thực hiện dự án.

Hoạt động thông tin, truyền thông, quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú; góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín, sức hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ cải thiện các chỉ số thành phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp quan trọng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, năm 2025, tỉnh thu hút 1,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 166,7% kế hoạch; vốn đầu tư trong nước (DDI) ước đạt gần 220 nghìn tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2024. Bên cạnh việc duy trì, khai thác hiệu quả các thị trường đầu tư truyền thống, tỉnh từng bước mở rộng, chuyển hướng thu hút đầu tư sang các thị trường tiềm năng, tập trung vào các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao.

Năm 2026, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cá nhân có thành tích trong công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng cá nhân có thành tích trong công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2026, đồng chí đề nghị Trung tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức hoạt động và cách tiếp cận nhà đầu tư, doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh như: công nghiệp điện tử, phần mềm, viễn thông, chế biến, chế tạo, dịch vụ thương mại, năng lượng sạch và phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp.

Duy trì, nâng cao chất lượng công tác đối thoại doanh nghiệp; kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh Phú Thọ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư...

Thúy Hường