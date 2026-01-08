Triển khai nhiệm vụ tài chính năm 2026

Chiều 8/1, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Sở Tài chính đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,52%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, đứng thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc và đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 6 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng.

Thừa ủy quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng tập thể Sở Tài chính.

Công tác quản lý tài chính - ngân sách được điều hành chặt chẽ, linh hoạt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 61,7 nghìn tỷ đồng, bằng 137% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 47% so với năm 2024. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 21,6 nghìn tỷ đồng, bằng 115,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Sở đã tham mưu xử lý 62 dự án tồn đọng kéo dài, quyết toán 112 công trình, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 18.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thời gian giải quyết nhiều thủ tục được rút ngắn từ 30%. Năm 2025, Sở tiếp nhận và giải quyết hơn 28.000 thủ tục hành chính, 100% đúng và trước hạn. Toàn tỉnh cấp mới 177 dự án đầu tư trong nước, tăng 84% so với năm 2024, tổng vốn đăng ký 234.000 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 512,42 triệu USD, vượt 43% kế hoạch năm. Thành lập mới 4.841 doanh nghiệp, tăng 55,7% so với cùng kỳ; hơn 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng 11%, đề nghị Sở Tài chính quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trước mắt thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của UBND tỉnh. Ngay trong quý I, tập trung tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Gia tăng năng lực kiến tạo, thực thi chính sách theo quan điểm "lấy phát triển để ổn định", ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; tích cực tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, phân công nhiệm vụ theo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Các hoạt động quản lý nhà nước của ngành Tài chính phải đảm bảo công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tiếp tục tham mưu hoàn thành các nội dung trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham mưu triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công năm 2026, nhất là các chương trình, dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, quốc gia, các tuyến giao thông liên vùng, kết nối với tuyến cao tốc, trung tâm đô thị, công nghiệp. Từ đó đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển, hướng tới thịnh vượng và bền vững của tỉnh.

Nhân dịp này, tập thể Sở Tài chính được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen; 3 tập thể, 22 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Lê Minh