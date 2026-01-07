Triển khai công tác tư pháp năm 2026

Chiều 7/1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025, tiếp tục bám sát Chương trình công tác tư pháp theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tư pháp đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát, tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với thực tiễn và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đơn vị đã chủ động, kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 46 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực trọng yếu như phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, chứng thực, giám định, thủ tục hành chính...

Công tác PBGDPL được triển khai đa dạng về hình thức, đổi mới về phương pháp, phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu người dân, doanh nghiệp. Năm 2025, ngành Tư pháp tỉnh tổ chức 4.966 cuộc tuyên truyền về các quy định của pháp luật cho hơn 2.496.621 lượt người tham gia; tổ chức 977 cuộc tuyên truyền trực tuyến với 605.025 người tham gia; 118 cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật với 110.127 người tham gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Vũ Giang Hậu - nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)

Sở Tư pháp hoàn thành 100% việc phê duyệt và chuyển dữ liệu hộ tịch sang Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; lập tài khoản hộ tịch người dùng cho hơn 800 tài khoản; tham gia ý kiến pháp lý đối với 65 vụ việc phức tạp liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính. Đáng chú ý, đơn vị hoàn thành 100% số hóa quy trình, hồ sơ, tài liệu đối với các TTHC trọng tâm; 100% TTHC thực hiện trên môi trường điện tử và kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, chứng thực, trợ giúp pháp lý; kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Năm 2025, Sở Tư pháp đã hoàn thành 51/51 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp triển khai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đánh giá cao kết quả đạt được của Sở Tư pháp trong năm 2025. Đồng chí khẳng định, năm 2026, nhiệm vụ đặt ra với ngành Tư pháp tỉnh rất nặng nề khi tiếp tục phải xử lý, giải quyết số lượng công việc lớn. Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Sở Tư pháp tiếp tục chủ động, bám sát Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh để triển khai nhiệm vụ tư pháp đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phù hợp với thực tiễn. Nâng cao chất lượng tham mưu với HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong việc xây dựng, thẩm định, kiểm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, từ đó, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đầy đủ, đồng bộ, khả thi.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và biểu trưng vinh danh điển hình tiên tiến cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua ngành Tư pháp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga cũng nhấn mạnh, đơn vị tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tư pháp về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng cơ quan Tư pháp, đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tiến trình cải cách Tư pháp trong tình hình mới.

Nhân dịp này, đồng chí Vũ Giang Hậu, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua ngành Tư pháp được công nhận Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025.

Lê Minh