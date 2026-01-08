Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam

Chiều 8/1, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án mở rộng của công ty và thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông làm việc với lãnh đạo Công ty Ô tô Toyota Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Tiền Quốc Hào - Chủ tịch Toyota Việt Nam cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của tỉnh Phú Thọ cũng như cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đối với Toyota Việt Nam. Ông cho biết: Trong 30 năm hoạt động, Toyota Việt Nam luôn duy trì vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước, giải quyết việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.

Toyota cũng là doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh, áp dụng công nghệ hybrid và sản xuất xe điện hóa, nhằm giảm phát thải, tiết kiệm nhiên liệu, hướng tới trung hòa carbon theo cam kết của Chính phủ Việt Nam. Hiện nay, Toyota Việt Nam đã hợp tác với 61 doanh nghiệp cung cấp trong nước, trong đó có 13 nhà cung cấp Việt Nam, với hơn 1.000 sản phẩm nội địa hóa...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Toyota Việt Nam Tiền Quốc Hào.

Đối với dự án mở rộng sản xuất tại phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, hướng tới đẩy mạnh sản xuất các dòng xe điện (bao gồm cả xe hybrid), với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy Toyota tại Việt Nam; “xanh hóa” và nâng cao chất lượng sản phẩm; cung cấp các sản phẩm xe xanh (xe lai xăng điện) cỡ nhỏ, cỡ trung; mở rộng dải sản phẩm; mở rộng quy mô sản xuất gắn với nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm của Toyota tại Việt Nam. Tuy nhiên, dự án hiện còn một số vướng mắc, Toyota Việt Nam mong muốn tỉnh Phú Thọ hỗ trợ các thủ tục pháp lý, hạ tầng... để dự án sớm triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà lưu niệm tặng Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam Osamu Hirata.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đồng tình với đề xuất của Toyota, đặc biệt trong sản xuất, lắp ráp các mẫu xe mới, xe hybrid tại Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh: Toyota Việt Nam là một trong những doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ. Phú Thọ đánh giá cao những đóng góp của công ty trong quá trình hoạt động đã tạo nhiều việc làm, thu ngân sách tại địa phương.

Lãnh đạo Toyota Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông.

Trên cơ sở đề nghị của Toyota, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tạo điều kiện để nhà đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục, giấy phép, tiến hành triển khai dự án đúng tiến độ.

