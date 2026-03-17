Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nghe báo cáo thẩm định một số dự án tại xã Tu Vũ

Chiều 17/3, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Tài chính báo cáo thẩm định về: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn mới Hoàng Xá; chủ trương đầu tư dự án Mở rộng nghĩa trang Đồng Trác, nghĩa trang Hoàng Xá thuộc xã Tu Vũ. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Được biết, Dự án Khu dân cư nông thôn mới xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy được UBND tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập) phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 12/7/2019 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư ngày 10/5/2021. Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống công trình hạ tầng xã hội và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải tạo môi trường, làm đẹp không gian kiến trúc cho địa phương.

Ngày 12/1/2026, Nhà đầu tư có văn bản xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và cập nhật các nội dung: Quy mô dự án, diện tích sử dụng đất, quy mô dân số, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở, phương án tiêu thụ sản phẩm, công trình hạ tầng xã hội, tổng chi phí thực hiện dự án.

Theo đề xuất điều chỉnh, dự án có tổng số nhà ở là 410 căn, trong đó 67 căn chủ đầu tư xây dựng và 343 căn thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch. Tổng chi phí thực hiện của nhà đầu tư là 324 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành và đưa vào khai thác trong vòng 36 tháng kể từ ngày được cơ quan nhà nước bàn giao đất.

Dự án Mở rộng nghĩa trang Đồng Trác có tổng vốn đầu tư 51 tỷ đồng, diện tích 60.669m2, thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Dự án Mở rộng nghĩa trang Hoàng Xá có tổng vốn đầu tư 47,7 tỷ đồng, diện tích trên 53.590m2, thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Hai dự án có mục tiêu xây dựng và vận hành nghĩa trang tập trung, đáp ứng nhu cầu an táng, lưu giữ tro cốt của người đã mất; cung cấp các dịch vụ tang lễ văn minh, hiện đại.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn lưu ý: Việc xem xét điều chỉnh, thẩm định các dự án phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển không gian sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với dự án Khu dân cư nông thôn mới Hoàng Xá, Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ sự cần thiết điều chỉnh, căn cứ pháp lý và mục tiêu đầu tư trong bối cảnh mới; rà soát kỹ các chỉ tiêu quy hoạch, quy mô dân số, cơ cấu sản phẩm nhà ở, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả sử dụng đất và sự đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đối với hai dự án mở rộng nghĩa trang tại xã Tu Vũ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, rà soát tổng thể quy hoạch, quy mô và mục đích sử dụng, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng, sử dụng đất và nhu cầu thực tế của địa phương. Làm rõ tính chất dự án là đầu tư mới hay mở rộng, xác định cụ thể hình thức an táng, phạm vi và đối tượng phục vụ, phương thức quản lý, vận hành sau đầu tư, cũng như bảo đảm các quy định về khoảng cách an toàn.

Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn nghiên cứu cơ chế, điều kiện thu hút đầu tư đối với các dự án nghĩa trang phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, đồng thời sử dụng tiết kiệm, hợp lý quỹ đất, tránh lãng phí, góp phần phát triển bền vững.

Đinh Vũ