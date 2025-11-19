Nắm chắc tình hình Nhân dân và dư luận xã hội

Ngày 19/11, Đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội về đại hội đảng bộ các cấp; tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phát biểu tại buổi làm việc.

Ngay sau khi tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng đã triển khai làm tốt công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng dư luận; tích cực lan tỏa thông tin đúng đắn tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương được dư luận ghi nhận và đánh giá cao. Qua khảo sát, 99,5% số người được điều tra trả lời “Rất tin tưởng và Tin tưởng” vào những mục tiêu, kỳ vọng đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thuận rất cao đối với chủ trương và hiệu quả xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tại buổi làm việc.

Công tác lấy ý kiến và tổng hợp lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, khoa học, bài bản, thống nhất bảo đảm chất lượng, bám sát các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn và tiến độ theo kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy. Toàn tỉnh đã tổ chức 3.474 hội nghị, hội thảo, tọa đàm với tổng số 9.712 ý kiến góp ý trực tiếp tại các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thông qua hệ thống thư báo; có tổng số 113.207 ý kiến góp ý thông qua ứng dụng VNeID.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Khắc phục những khó khăn ban đầu, đến nay việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Phú Thọ đã dần đi vào ổn định, hoạt động thông suốt, hiệu quả. Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết trụ cột của Trung ương, tỉnh đã nhận được sự đồng thuận của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng...

Quang cảnh buổi làm việc.

Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các cơ quan để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và đúng quy định. Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhanh chóng ban hành hướng dẫn cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 23/5/2025 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dư luận xã hội trong tình hình mới”; tiếp tục định hướng công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn khảo sát thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Quang Đức ghi nhận và đánh giá cao công tác nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội của Tỉnh ủy Phú Thọ về Đại hội Đảng bộ các cấp, việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí đề nghị, tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình Nhân dân và dư luận xã hội sau Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết quan trọng của Trung ương, tỉnh; làm tốt công tác định hướng dư luận nhằm tạo sự đồng thuận xã hội đối với Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031... Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Phú Thọ, Đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp vào báo cáo chung của Toàn quốc.

Trước đó, Đoàn khảo sát đã thăm và làm việc với Đảng ủy phường Việt Trì và ghi nhận sự chủ động trong công tác tổ chức đại hội Đảng và nắm bắt dư luận xã hội; thực hiện tốt việc lấy ý kiến Nhân dân vào các văn kiện trình Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIV bảo đảm dân chủ, công khai...

Lệ Oanh