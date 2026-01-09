Tạo nền tảng bền vững cho vùng cây ăn quả có múi sau tái canh giai đoạn 2026-2030

Ngày 9/1, tại xã Cao Phong, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án Tái canh cây ăn quả có múi giai đoạn 2021-2025, định hướng xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV), lãnh đạo các sở, ngành, các chuyên gia thuộc các viện nghiên cứu thuộc Bộ NN&MT, lãnh đạo UBND 8 xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ) cùng các hợp tác xã và 32 hộ dân sản xuất tham gia Đề án.

Trước khi sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã phê duyệt Đề án “Tái canh cây ăn quả có múi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Trong giai đoạn này, Đề án tập trung chủ yếu vào cây cam tại huyện Cao Phong cũ, nay là các xã Cao Phong, Mường Thàng, Thung Nai là vùng sản xuất cây có múi trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nghe giới thiệu những kết quả công tác quản lý giống trong quá trình thực hiện Đề án.

Theo đánh giá, Đề án Tái canh cây ăn quả có múi giai đoạn 2021-2025 đã cơ bản đạt được các mục tiêu đề ra. Nhiệm vụ trọng tâm của Đề án không chỉ dừng lại ở trồng mới mà tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật như xử lý vườn tái canh, cải tạo đất, quản lý dịch hại tổng hợp, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống và hoàn thiện quy trình chăm sóc trong giai đoạn kiến thiết cơ bản.

Nhờ đó, chất lượng vườn tái canh có nền tảng ổn định hơn, hạn chế nguy cơ suy vườn sớm vốn là một trong những tồn tại lớn của vùng cam Cao Phong trước đây. Điểm nhấn của Đề án là mô hình cánh đồng mẫu tái canh cây cam tại xã Cao Phong với quy mô 13,98ha với 32 hộ dân tham gia.

Các đại biểu nghe báo cáo, giới thiệu về chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật được khuyến khích sử dụng trong quá trình thực hiện Đề án.

Toàn bộ diện tích thực hiện mô hình được lấy mẫu đất phân tích, xử lý tồn dư nấm bệnh... trước khi trồng; sử dụng 100% cây giống cam Canh sạch bệnh; áp dụng thống nhất quy trình kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc đến phòng trừ dịch hại. Mô hình đã giúp nông dân thay đổi tập quán canh tác, từng bước làm chủ kỹ thuật tái canh theo hướng bài bản, dễ áp dụng và dễ kiểm soát. Công tác sản xuất và quản lý giống được quan tâm, hạn chế giống không rõ nguồn gốc, tạo tiền đề thuận lợi cho quản trị vùng trồng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất và liên kết bước đầu được củng cố tại vùng trọng điểm. Một số khu vực đã hình thành cách làm tập trung theo nhóm hộ, hợp tác xã cùng giống, cùng quy trình sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý đồng bộ về kỹ thuật, vật tư, giám sát dịch hại và chất lượng sản phẩm. Nhận thức của người dân về sản xuất an toàn và tuân thủ quy trình kỹ thuật từng bước được nâng lên.

Thương hiệu cam Cao Phong tiếp tục được giữ vững thông qua tem nhãn, truy xuất nguồn gốc và các hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần bảo vệ uy tín sản phẩm trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Trên cơ sở những kết quả đạt được, giao cho Sở NN&MT phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phát triển cây ăn quả có múi của tỉnh phải phù hợp với Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030 và các đề án phát triển cây ăn quả chủ lực của Bộ NN&MT.

Trong giai đoạn 2026-2030, Ngành nông nghiệp và các địa phương cần tiếp tục tổ chức lại sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn; lấy doanh nghiệp, HTX làm nòng cốt liên kết với người dân; gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ ổn định.

Đại diện hộ sản xuất ở khu 2 xã Cao Phong tham gia Đề án nêu một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình trồng, tái canh cây cam.

Đồng chí yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng KHCN; phát triển các vùng trồng thuần loài đủ điều kiện cấp mã số vùng trồng; tăng cường chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đồng thời gắn phát triển cây ăn quả có múi với chuyển đổi hệ thống sản xuất, hướng tới phát triển bền vững...

Mạnh Hùng