Xây dựng và phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương

Ngày 9/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương tặng hoa chúc mừng các cá nhân được vinh danh, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy sau hợp nhất, đảm bảo các điều kiện làm việc. Đồng thời, tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có 99,2% thôn, làng, bản, tổ dân phố, khu dân cư có nhà văn hóa; 88,2% gia đình và 75% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Văn hóa”; 8 di tích mới xếp hạng và 6 di sản được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đã thực hiện trên 2.000 buổi chiếu phim phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phục vụ thiếu nhi và người dân ở miền núi, vùng nông thôn, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số và khu công nghiệp của tỉnh.

Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của tỉnh đạt 42,4%; số gia đình thể thao đạt 33,9%. Toàn tỉnh có trên 2.300 câu lạc bộ thể thao; 140 vận động viên đạt đẳng cấp quốc gia, trong đó có 60 vận động viên kiện tướng và 80 vận động viên cấp I; giành được 490 huy chương các loại tại các giải thể thao quốc tế và quốc gia.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Lực lượng lao động phục vụ trong ngành dịch vụ du lịch của tỉnh năm 2025 là 22.500 lao động. Tổng doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 14.800 tỷ đồng; tổng lượt khách du lịch nội địa và quốc tế đạt 14.500.000 lượt; khách lưu trú ước khoảng 4.570.000 lượt, trong đó có gần 151.000 lượt khách quốc tế.

Trong năm, có gần 2,5 nghìn tin, bài, chương trình tuyên truyền, phản ánh về tỉnh trên báo chí Trung ương; trên 40 nghìn tin, bài, chương trình tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của tỉnh, các phương tiện truyền thông đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở. Tỷ lệ tin bài tích cực đạt trên 97%.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đã khái quát những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, đồng thời khẳng định trong thành tích chung đó có những đóng góp quan trọng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, trong thời gian tới, ngành Văn hóa cần tập trung xây dựng và phát triển văn hóa, con người, coi văn hóa là nguồn lực quan trọng, là sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của địa phương và đất nước.

Ngành Văn hóa cần phát huy tối đa lợi thế về không gian văn hóa và dư địa phát triển của tỉnh Phú Thọ mới; chủ động tham mưu cho tỉnh hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành trong bối cảnh mới.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; tham mưu hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đề án, kế hoạch phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiến hành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo đúng lộ trình, quy định.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương khen thưởng các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn; chủ động tham mưu tổ chức các sự kiện quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh trong năm 2026. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; quản lý và tổ chức lễ hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bảo đảm đúng quy định, an toàn, lành mạnh.

Ngành cần chủ động tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa, du lịch của tỉnh tới các thị trường trọng điểm, lan tỏa hình ảnh Phú Thọ là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; đăng cai tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô lớn, từng bước đưa Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm sự kiện của quốc gia và khu vực. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động quản lý thông tin, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của Nhân dân và phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng lãnh đạo Sở khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương đã tặng hoa chúc mừng 3 cá nhân vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 đã được Đảng ủy và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khen thưởng.

Lê Hoàng