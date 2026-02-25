Khánh thành công trình tu sửa Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Tranh

Sáng 25/2, xã Bình Phú tổ chức lễ khánh thành công trình tu sửa cấp thiết Di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Tranh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu sửa Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Tranh.

Đình Tranh được xây dựng từ thời Vua Hùng thứ 18, là nơi thờ Thành Hoàng Thạch Tràng Đại Vương. Năm 1996, công trình được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Trải qua thời gian và tác động của thiên nhiên, Đình Tranh bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, ảnh hưởng đến giá trị kiến trúc cũng như sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân địa phương.

Trước thực trạng đó, UBND xã Bình Phú đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt dự án tu sửa di tích. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 1,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 150 triệu đồng; nguồn xã hội hóa từ các nhà hảo tâm và Nhân dân đóng góp 1,35 tỷ đồng.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công ơn của tổ tiên và các vị thần có công với nước.

Sau 8 tháng thi công, công trình tu sửa Đình Tranh đã hoàn thành, bảo đảm giữ gìn giá trị kiến trúc truyền thống, đồng thời tạo diện mạo khang trang, uy nghi, xứng tầm là trung tâm văn hóa tâm linh của khu vực. Việc tu sửa không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Nghi lễ tế Đình Tranh được tổ chức trang nghiêm, tri ân công đức của các vị thần.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành, các đại biểu và Nhân dân đã dâng hương tưởng nhớ công ơn tổ tiên, các bậc tiền nhân và các vị thần có công với nước. Nghi lễ tế Đình Tranh được tổ chức trang nghiêm với sự tham gia của các cụ cao niên, người có uy tín trong làng, thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống như dâng hương, dâng rượu, đọc văn tế.

Đức Anh