Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Phú Thọ gặp mặt đầu Xuân 2026

Ngày 25/2, tại khu vực Hòa Bình, CLB Hưu trí tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt đầu Xuân với chủ đề mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Các thành viên CLB hưu trí tại khu vực Hòa Bình gặp mặt đầu Xuân trong không khí trang trọng, ấm áp.

Sau sáp nhập, CLB Hưu trí tỉnh Phú Thọ có 1.641 hội viên sinh hoạt tại 41 tổ hội viên trên địa bàn. Đây là lực lượng cán bộ hưu trí đông đảo, từng kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, luôn phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu ở cơ sở.

Năm 2025, Câu lạc bộ đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe; động viên hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, uy tín của người cán bộ hưu trí. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì nền nếp, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết giữa các tổ hội viên.

Bước sang năm 2026, Câu lạc bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật thông tin thời sự; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Tuổi cao, gương sáng”. Hội viên được vận động phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại khu dân cư; đồng thời động viên con cháu hăng say học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thành viên CLB hưu trí biểu diễn tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được trong năm qua. Nhiều ý kiến thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục đạt được những kết quả toàn diện hơn, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

