Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2026

Ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thái Sơn - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 chính thức vận hành theo mô hình tổ chức mới với tổng số chi nhánh ngân hàng cấp I lên tới 63 chi nhánh và 74 Quỹ tín dụng Nhân dân.

Mặc dù đối mặt nhiều thách thức trong giai đoạn đầu sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động an toàn, thông suốt và hiệu quả. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt 313.685 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2024, tiếp tục đứng đầu trong Khu vực 4; tiền gửi dân cư tăng mạnh 24,7%, đạt gần 240 nghìn tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng có bước tăng trưởng bứt phá rõ nét; tổng dư nợ cho vay đạt 361.947 tỷ đồng, tăng 19,9% so với năm 2024. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn chỉ còn 0,48%, giảm mạnh so với mức 0,78% của năm 2024, nằm trong ngưỡng an toàn. Hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân hoạt động ổn định, 73/74 Quỹ kinh doanh có lãi, nợ xấu ở mức thấp.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh tặng hoa, trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 đối với đồng chí Trương Thu Hòa.

Đáng chú ý, chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục là điểm sáng của Chi nhánh Khu vực 4. Đến nay, 83,1% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản thanh toán; 100% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để bước sang năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng an toàn, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn; Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn chúc mừng đồng chí Trương Thu Hòa đã được Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tin tưởng giao trọng trách Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4.

Các đồng chí tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm của mình, đồng chí Trương Thu Hòa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục đóng góp cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và khu vực nói chung.

Bước sang năm 2026, các đồng chí đề nghị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 và các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục bám sát định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và mục tiêu phát triển của tỉnh; chủ động triển khai các giải pháp huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả; ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, các dự án trọng điểm, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tư nhân.

Đối với mục tiêu tăng trưởng tín dụng, đơn vị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, nhất là các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Phát triển các sản phẩm tín dụng phù hợp với từng ngành nghề cũng như kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh, trong đó tập trung lĩnh vực bất động sản và các ngành có rủi ro cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ tiếp tục đồng hành cùng ngành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 4 chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền các cấp tăng cường phối hợp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, tài sản bảo đảm, quy hoạch, đất đai; tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn đã trao Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bổ nhiệm Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Khu vực 4 đối với đồng chí Trương Thu Hòa.

Lê Minh