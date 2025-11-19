Đồng chí Bùi Đức Hinh chúc mừng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 19/11, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, chúc mừng các thầy, cô giáo Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Sau 28 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc không ngừng thi đua dạy tốt học tốt, khẳng định được vị trí, thương hiệu và niềm tự hào bằng bảng vàng thành tích với 1.718 giải học sinh giỏi quốc gia (94 giải Nhất, 463 giải Nhì, 598 giải Ba và 563 giải Khuyến khích) cùng 33 huy chương quốc tế và khu vực.

Không chỉ mạnh về mũi nhọn, giáo dục đại trà của trường luôn nằm trong tốp đầu cả nước, nhiều năm liền đứng thứ nhất tỉnh Phú Thọ về điểm thi tốt nghiệp THPT với tỷ lệ đỗ đại học đạt 100%. Riêng năm học 2024 - 2025, nhà trường tiếp tục đánh dấu bước tiến mới trong hành trình khẳng định vị thế với 1 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế tại Uzbekistan; 87/97 học sinh dự thi đạt giải học sinh giỏi quốc gia (tỷ lệ 89,69%, đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ đạt giải); cả 2 dự án khoa học kỹ thuật đều đoạt giải quốc gia; đội tuyển Robotics của trường đạt Á quân cuộc thi FPTU AI & Robotics Challenge 2025. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, trường đứng đầu toàn tỉnh với 78 bài thi đạt điểm 10 và 8 môn học có điểm trung bình cao nhất. Hiện nay, nhà trường có tổng số 152 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 94 giáo viên (100% giáo viên đạt trình độ chuẩn đào tạo và 74% giáo viên có trình độ trên chuẩn đào tạo).

Các đại biểu đến thăm, chúc mừng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thầy, cô giáo của nhà trường, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao những kết quả nổi bật mà tập thể nhà trường đã đạt được trong thời gian qua. Khẳng định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là 1 trong 3 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra, đồng chí bày tỏ mong muốn đội ngũ nhà giáo tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và cả nước.

Đối với các kiến nghị của nhà trường, đồng chí Bùi Đức Hinh đồng tình và cho biết tỉnh sẽ sớm xem xét, tháo gỡ theo thẩm quyền. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo, coi đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hoàng Nga