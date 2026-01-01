Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Hà Văn Thọ

Ngày 1/1/2026, tại xã Văn Miếu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Văn Thọ, được quy tập và hồi hương từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về quê hương.

Các đại biểu và thân nhân gia đình thực hiện Lễ truy điệu

Liệt sĩ Hà Văn Thọ sinh năm 1931, quê quán thôn Văn Lung, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, nay là Khu Dẹ 2, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí nhập ngũ ngày 12/8/1949, cấp bậc Hạ sĩ, chức vụ Tiểu đội phó, đơn vị Đại đội 226, Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148.

Trong quá trình làm nhiệm vụ quốc tế, liệt sĩ Hà Văn Thọ đã anh dũng hy sinh ngày 3/12/1953 tại Đồn Mường Khoa, bản Hội Cút, huyện Mường Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Cục Chính trị, Quân khu 2 đã tiến hành xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại 6/8 tỉnh Bắc Lào. Ngày 8/11/2025, Đội đã xác định và tìm được phần mộ liệt sĩ Hà Văn Thọ tại Đồn Mường Khoa, bản Hội Cút, huyện Mường Khoa, tỉnh Phông Sa Lỳ, tổ chức cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước theo đúng nghi lễ, trong sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân nước bạn Lào.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhân dân xã Văn Miếu và thân nhân gia đình liệt sĩ đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với người con ưu tú của quê hương đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Hà Văn Thọ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Hài cốt liệt sĩ Hà Văn Thọ được an táng tại nghĩa trang gia đình ở Khu Dẹ 2, xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ theo nguyện vọng của gia đình.

Minh Thuật, Mạnh Quân