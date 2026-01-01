Chương trình nghệ thuật - Tọa đàm: Từ Nghị quyết đến hành động

Tối 31/12, xã Thanh Ba tổ chức Chương trình nghệ thuật - Tọa đàm với chủ đề: Từ Nghị quyết đến hành động. Đây là hoạt động kết hợp hòa quyện giữa âm nhạc, lời ca và cảm xúc, phản ánh sinh động những đổi thay của quê hương Thanh Ba; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của Nhân dân và khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh Chương trình nghệ thuật - Tọa đàm với chủ đề: Từ Nghị quyết đến hành động.

Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, xã Thanh Ba bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân. Từ nghị quyết của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều chương trình hành động đã được cụ thể hóa bằng những mô hình rất gần dân, sát dân.

Tại chương trình, các khách mời đã chia sẻ nhiều câu chuyện, phương thức, biện pháp thực hiện để khán giả và Nhân dân xã Thanh Ba có thể thấy rõ: Nghị quyết của Đảng chỉ thật sự có sức sống khi được cụ thể hóa bằng những việc làm gần dân, sát dân; khi mỗi tổ chức, mỗi đoàn thể và mỗi người dân đều trở thành một chủ thể hành động. Chính từ tinh thần ấy, xã Thanh Ba đã lựa chọn những việc không lớn về hình thức, nhưng rõ ràng về trách nhiệm, thiết thực trong đời sống để triển khai thành các mô hình.

Đông đảo khán giả và Nhân dân xã Thanh Ba hào hứng đến theo dõi chương trình.

Cụ thể: Mô hình “Ngày thứ Bảy vì dân” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân; Mô hình “Hỗ trợ giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự”; mô hình “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường”; mô hình “Ngôi nhà xanh” gây quỹ từ rác thải tái chế và mô hình Dân vận khéo “Nông dân bảo vệ môi trường”. Những mô hình với cách làm khác nhau, nhưng cùng chung một điểm gặp gỡ: Đưa nghị quyết ra khỏi văn bản, đi thẳng vào đời sống, biến chủ trương thành hành động, biến phong trào thành việc làm thường xuyên của Nhân dân...

Bước sang năm mới với khí thế thi đua mới, từ những kết quả đã đạt được sau sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Ba đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Màn bắn pháo hoa đặc biệt thu hút khán giả có mặt tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật - Tọa đàm với chủ đề “Từ nghị quyết đến hành động” là sự kết tinh giữa chiều sâu chính luận và sức lan tỏa của nghệ thuật; giữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy với hành động cụ thể ở cơ sở; giữa quyết tâm chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân.

Thông qua chương trình, xã Thanh Ba tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm mới với niềm tin được củng cố, động lực được nhân lên và khát vọng phát triển bền vững, lâu dài.

Một số hình ảnh chương trình nghệ thuật:

Lê Hoàng