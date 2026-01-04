10 phút cuối bùng nổ mang về ba điểm cho Barca

Hai bàn trong những phút cuối giúp Barca hạ Espanyol 2-0 ở vòng 19 La Liga tối 3/1, nâng cách biệt lên 7 điểm so với Real Madrid.

Đội dẫn đầu La Liga khởi đầu trận derby xứ Catalonia không thật sự trôi chảy. Họ thậm chí phải chờ đến phút 53 mới có cơ hội thực sự đầu tiên. Nhưng Frenkie De Jong bỏ lỡ khi đánh gót vào chân hậu vệ của Espanyol, sau pha chuyền ngang như đặt trong vòng cấm của Lamine Yamal.

Barca cũng phung phí hai cơ hội khác trong hiệp hai. Jules Kounde và Eric Garcia dứt điểm cận thành sau hai quả phạt góc, nhưng thủ môn Marko Dmitrovic đều cứu thua cho Espanyol.

Garcia cản phá Fernandez trong pha đối mặt ở phút 39 trong trận Barca thắng Espanyol ở vòng 19 La Liga trên sân RCDE, Barcelona tối 3/1. Ảnh: EFE

Ở chiều ngược lại, Espanyol cũng tỏ ra khó chịu, và Barca giữ sạch lưới một phần lớn là nhờ công Joan Garcia. Trong trận đầu gặp lại đội bóng cũ, sau vụ chuyển nhượng 30 triệu USD hồi hè 2025, thủ môn 24 tuổi hóa giải gần như mọi tình huống nguy hiểm. Phút 20, Garcia cứu thua lần đầu khi cản pha dứt điểm đối mặt của Roberto Fernandez. Đến phút 39, anh vung tay nhanh như cắt khi đối mặt pha đánh đầu cận thành của Pere Mille, đẩy bóng vọt xà.

Garcia tiếp tục tỏa sáng sau giờ nghỉ. Nhờ đó, hàng thủ dâng cao bẫy việt vị của Barca vẫn an toàn dù mắc không ít sai lầm. Phút 63, Garcia tỏ rõ tài năng khi đối mặt hai cầu thủ Espanyol lao xuống. Fernandez tìm cách rê qua, nhưng thủ môn 24 tuổi kịp với tay hất bóng.

CĐV Espanyol cũng phải vỗ tay cho ngôi sao rời bỏ họ khi chứng kiến tình huống ở phút 76. Carlos Romero cứa lòng nhằm vào góc xa, nhưng Garcia kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc.

Olmo mở tỷ số cho Barca ở vòng 19 La Liga tối 3/1. Ảnh: MD

Sau nhiều lần thoát hiểm, Barca tiếp tục vận may trong những phút cuối. Việc đưa Fermin Lopez, Robert Lewandowski, Dani Olmo và Pedri vào sân giúp đội dẫn đầu La Liga cải thiện độ chính xác. Phút 86, sau khi đột phá trung lộ, Lopez chuyền sang trái cho Olmo cứa lòng vào góc cao mở tỷ số.

Sau bàn đầu tiên, Barca tiếp tục tàn phá Espanyol bằng những phút cuối bùng nổ. Phút 90, Lopez thêm một lần hóa người hùng khi đi bóng hết biên rồi chuyền vào trong, tạo điều kiện cho Lewandowski dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng trong trận derby, Barca nâng thành tích lên 49 điểm và hơn Real bảy điểm. Thầy trò Hansi Flick có thể an tâm chờ xem đại kình địch đấu Betis tối 4/1 trong trận đấu muộn cùng vòng.

Nguồn vnexpress.net