Lại Lý Huynh vào bán kết siêu giải Ngũ Dương

ĐKVĐ thế giới người Việt Nam, Lại Lý Huynh đứng đầu bảng tại giải cờ tướng danh giá Ngũ Dương, để giành suất vào bán kết.

Giải Ngũ Dương quy tụ hầu hết cao thủ cờ tướng Trung Quốc còn đang thi đấu, với vòng loại kết thúc hôm 31/1 và vòng chung kết đang diễn ra từ 25/2 đến 1/3. Với tư cách đương kim vô địch cờ tướng thế giới, Lại Lý Huynh được mời vào thẳng VCK, cùng 15 kỳ thủ vượt qua vòng loại. VCK gồm 16 kỳ thủ, chia làm bốn bảng, mỗi bảng bốn người, đấu vòng tròn hai lượt để chọn ra một kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Mỗi ván thắng được ba điểm, hòa một điểm.

Lại Lý Huynh trong một ván đấu tại siêu giải Ngũ Dương ở Công viên Văn hóa Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 27/2/2026. Ảnh: YCWB

Lý Huynh ở bảng B cùng nhà vô địch châu Á Lưu Bách Hoành, Lưu Tử Kiện và Quách Phượng Đạt. Sau ván đầu hòa Phượng Đạt, Lý Huynh đi tiên thắng Tử Kiện. Kỳ thủ số một Việt Nam tiếp tục hòa Bách Hoành, rồi đi hậu nhưng vẫn hạ Phượng Đạt ở ván bốn. Trước ván cuối vòng bảng tối qua 27/2, Lý Huynh đứng nhì bảng với 9 điểm như Bách Hoành, nhưng kém chỉ số phụ. Tử Kiện đứng thứ ba với 7 điểm, còn Phượng Đạt chỉ kiếm một điểm.

Trong ván cuối, Lý Huynh đi sau gặp Tử Kiện, còn Bách Hoành gặp Phượng Đạt. Tử Kiện còn chút hy vọng đi tiếp nếu thắng, nên quyết định chơi tấn công. Tuy nhiên, Lý Huynh phản tiên với nước thí pháo, sau đó bắt được đôi sĩ đỏ. Trong tàn cuộc, kỳ thủ Việt Nam phối hợp giữa xe, pháo, tốt và cả tướng để tấn công tướng Tử Kiện, thắng sau 107 nước cờ.

Do Bách Hoành chỉ hòa Phượng Đạt, Lý Huynh kết thúc bảng B với 12 điểm, giành suất duy nhất vào bán kết. Anh thắng ba và hòa ba ván, không thua lần nào.

Đối thủ của Lý Huynh ở bán kết là kỳ thủ nhất bảng C Triệu Phàn Vỹ. Phàn Vỹ thắng ba, hòa hai và thua một ván ở vòng bảng, trước Đường Đan, Túc Thiểu Phong và Trần Hoằng Thịnh.

Cặp bán kết còn lại diễn ra giữa đương kim á quân thế giới Doãn Thăng và Trình Vũ Đông. Doãn Thăng thắng ba, hòa ba ván và không thua ở bảng A có Vương Vũ Bác, Mạnh Phồn Duệ và Phùng Gia Tuấn. Còn Vũ Đông được 12 điểm ở bảng đấu có Ngô Ngụy, Vương Hạo và Đường Tư Nam.

Bán kết diễn ra hai lượt, lượt đi lúc 13h hôm nay 28/2 và lượt về lúc 18h cùng ngày, giờ Hà Nội. Thời lượng thi đấu cũng như vòng bảng, với 40 phút cho mỗi bên, thêm 20 giây sau từng nước đi.

Do đã vào bán kết, Lý Huynh đảm bảo nhận được ít nhất 50.000 nhân dân tệ tiền thưởng (190 triệu đồng). Nhà vô địch sẽ lĩnh 300.000 tệ (1,1 tỷ đồng).

Lại Lý Huynh (sinh năm 1990) là kỳ thủ cờ tướng số một Việt Nam, nổi bật với thành tích vô địch thế giới 2025, sáu lần vô địch quốc gia. Anh thường xuyên tham gia các siêu giải đấu tại Trung Quốc, từng chặn đứng chuỗi thắng của các thần đồng.

Kể từ khi vô địch thế giới, phong độ của Lý Huynh không cao. Anh không giành được chức vô địch nào ở các giải tại Việt Nam cũng như Trung Quốc. Gần nhất là giải Tửu Tố Đỗ Khang ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, Lý Huynh thua cả bốn trận đầu tiên và sớm hết cửa vô địch. Dù vậy, giải đó diễn ra theo thể thức cờ nhanh 20+10.

Giải Ngũ Dương thuộc hạng A, nhóm giải cấp cao nhất của hệ thống cờ tướng Trung Quốc mới. Những năm trước đây, giải thường chỉ dành cho những kỳ vương Trung Quốc, từng vô địch cá nhân quốc gia. Tuy nhiên, phần lớn kỳ vương đã giải nghệ, ngồi tù hoặc bị cấm thi đấu vì mua bán độ. Vì thế, giải năm nay mở rộng cho toàn bộ kỳ thủ. Năm nay, Lý Huynh không chỉ là kỳ thủ ngoài Trung Quốc đầu tiên dự giải, còn là người duy nhất vào thẳng VCK.

