Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026: Việt Nam trở thành cựu vô địch

Ghi bàn dẫn trước nhưng đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã thua chủ nhà Thái Lan 2-4 ở bán kết Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 tối 28-2.

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026: Việt Nam trở thành cựu vô địch

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam trong trận thua Thái Lan - Ảnh: CHANGSUEK

Hai năm dẫn đầu khu vực khi vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 và giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm ngoái, đội tuyển futsal nữ Việt Nam rốt cuộc phải nhường ngôi.

Tâm lý yếu

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã khởi đầu như mơ. Thái Lan để mất bóng, các cô gái Việt Nam lập tức phản công nhanh. Cú sút chéo góc của Biện Thị Hằng bị thủ môn Sasiprapha Suksen phá ra bằng chân nhưng Thu Xuân đã có mặt đúng lúc để đá bồi mở tỉ số.

Bàn thua bất ngờ khiến Thái Lan tấn công dữ dội. Phút thứ 4, Suchanat Nakmai sút căng đưa bóng chệch cột dọc. Chưa đầy một phút sau đó, chính Suchanat chuyền bóng trống trải cho Nattamon Artkla dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Dù trận đấu chỉ trở lại vạch xuất phát nhưng các cô gái Việt Nam bắt đầu bị tâm lý, xử lý bóng hỏng khá nhiều.

Phút thứ 6, Thu Xuân chuyền bóng hỏng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện cho đội trưởng Darika Peanpailun băng xuống đối mặt với thủ môn Thùy Linh nhưng sút chệch cột.

Ba phút sau, đến lượt Phương Anh mắc sai lầm chuyền bóng vào chân của Darika. May mà đội trưởng Thái Lan sút chệch cột dọc.

Tuy nhiên trong một pha phối hợp đá biên ở phút 11, Jenjira Bubpha bắt vô lê bóng sống đẹp mắt đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1.

Bàn thua càng khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam chơi không tốt, ngay cả với cầu thủ kỳ cựu như Thùy Trang. Lão tướng 38 tuổi này để mất bóng nguy hiểm ở phút 15 giúp Thái Lan phản công nhanh. Nhưng Jenjira sút chệch cột dọc trong gang tấc. Sau tình huống này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam xin hội ý kỹ thuật. Nhưng khi trở lại, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn tấn công đầy bế tắc.

Hiệp 2 thua toàn diện

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn không thể giành lại quyền kiểm soát bóng dù đang bị đội chủ nhà dẫn trước. Phải đến gần giữa hiệp, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng mới có vài cơ hội tấn công, trong đó có tình huống sút bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm ở phút 31.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã dùng quyền VS (video hỗ trợ) để yêu cầu trọng tài xem lại tình huống quay chậm trên màn hình. Tuy nhiên tổ trọng tài sau khi xem lại video đã từ chối phạt đền. Trước đó Thái Lan cũng dùng quyền VS ở phút 22, khi cho rằng Thu Xuân giật chỏ Jenjira trong pha tranh chấp. Nhưng trọng tài sau khi xem lại video đã khẳng định không có tình huống phạm lỗi.

Tấn công nhiều, Thái Lan ghi liền hai bàn thắng trong phút 34 nhờ công của Jenjira và Arriya Saetoen. Cả hai bàn thắng đều đến từ những pha phối hợp tấn công nhanh và dứt điểm một chạm chính xác. Bị dẫn 1-4, đội tuyển futsal nữ Việt Nam quyết định chơi power-play (không thủ môn) trong hơn sáu phút còn lại nhằm tìm bàn thắng. Nhưng các cô gái Việt Nam chỉ có được bàn gỡ 2-4 ở phút 36 nhờ công của Thanh Ngân, đành chấp nhận thất bại.

Trận bán kết còn lại, Úc thắng Indonesia 3-2 ở hiệp phụ sau hai lần rơi vào cảnh phải rượt đuổi tỉ số trong hai hiệp chính. Như vậy Úc sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết diễn ra lúc 18h30 ngày mai (2-3). Còn đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia.

Nguồn tuoitre


Nguồn tuoitre

 Từ khóa: Futsal Việt nam Thái lan Đông nam á Tấn công Vô địch Bán kết Trọng tài Thủ môn Ghi bàn
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lamine Yamal chính thức đi vào lịch sử La Liga

Lamine Yamal chính thức đi vào lịch sử La Liga
2026-03-01 07:04:00

Với màn trình diễn siêu hạng trước Villarreal, thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay.

Liverpool đại thắng 5 sao, phả hơi nóng vào MU

Liverpool đại thắng 5 sao, phả hơi nóng vào MU
2026-03-01 07:03:00

Liverpool vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League sau chiến thắng thuyết phục 5-2 trước West Ham United tại Anfield. Kết quả này cũng giúp “Lữ đoàn đỏ” nối dài...

Vì sao bóng đá Italy trượt dài ở châu Âu?

Vì sao bóng đá Italy trượt dài ở châu Âu?
2026-02-27 15:36:00

Việc Atalanta là đại diện Italy duy nhất còn sót lại tại vòng 1/8 Champions League phơi bày những vấn đề từ nhịp độ thi đấu, đào tạo trẻ đến chiến thuật và hạ tầng của bóng đá Italy.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long