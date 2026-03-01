Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026: Việt Nam trở thành cựu vô địch

Ghi bàn dẫn trước nhưng đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã thua chủ nhà Thái Lan 2-4 ở bán kết Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 tối 28-2.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam trong trận thua Thái Lan - Ảnh: CHANGSUEK

Hai năm dẫn đầu khu vực khi vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 và giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan vào cuối năm ngoái, đội tuyển futsal nữ Việt Nam rốt cuộc phải nhường ngôi.

Tâm lý yếu

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã khởi đầu như mơ. Thái Lan để mất bóng, các cô gái Việt Nam lập tức phản công nhanh. Cú sút chéo góc của Biện Thị Hằng bị thủ môn Sasiprapha Suksen phá ra bằng chân nhưng Thu Xuân đã có mặt đúng lúc để đá bồi mở tỉ số.

Bàn thua bất ngờ khiến Thái Lan tấn công dữ dội. Phút thứ 4, Suchanat Nakmai sút căng đưa bóng chệch cột dọc. Chưa đầy một phút sau đó, chính Suchanat chuyền bóng trống trải cho Nattamon Artkla dứt điểm chéo góc gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan. Dù trận đấu chỉ trở lại vạch xuất phát nhưng các cô gái Việt Nam bắt đầu bị tâm lý, xử lý bóng hỏng khá nhiều.

Phút thứ 6, Thu Xuân chuyền bóng hỏng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện cho đội trưởng Darika Peanpailun băng xuống đối mặt với thủ môn Thùy Linh nhưng sút chệch cột.

Ba phút sau, đến lượt Phương Anh mắc sai lầm chuyền bóng vào chân của Darika. May mà đội trưởng Thái Lan sút chệch cột dọc.

Tuy nhiên trong một pha phối hợp đá biên ở phút 11, Jenjira Bubpha bắt vô lê bóng sống đẹp mắt đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1.

Bàn thua càng khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam chơi không tốt, ngay cả với cầu thủ kỳ cựu như Thùy Trang. Lão tướng 38 tuổi này để mất bóng nguy hiểm ở phút 15 giúp Thái Lan phản công nhanh. Nhưng Jenjira sút chệch cột dọc trong gang tấc. Sau tình huống này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam xin hội ý kỹ thuật. Nhưng khi trở lại, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng vẫn tấn công đầy bế tắc.

Hiệp 2 thua toàn diện

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam vẫn không thể giành lại quyền kiểm soát bóng dù đang bị đội chủ nhà dẫn trước. Phải đến gần giữa hiệp, đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hoàng mới có vài cơ hội tấn công, trong đó có tình huống sút bóng chạm tay cầu thủ Thái Lan trong vòng cấm ở phút 31.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã dùng quyền VS (video hỗ trợ) để yêu cầu trọng tài xem lại tình huống quay chậm trên màn hình. Tuy nhiên tổ trọng tài sau khi xem lại video đã từ chối phạt đền. Trước đó Thái Lan cũng dùng quyền VS ở phút 22, khi cho rằng Thu Xuân giật chỏ Jenjira trong pha tranh chấp. Nhưng trọng tài sau khi xem lại video đã khẳng định không có tình huống phạm lỗi.

Tấn công nhiều, Thái Lan ghi liền hai bàn thắng trong phút 34 nhờ công của Jenjira và Arriya Saetoen. Cả hai bàn thắng đều đến từ những pha phối hợp tấn công nhanh và dứt điểm một chạm chính xác. Bị dẫn 1-4, đội tuyển futsal nữ Việt Nam quyết định chơi power-play (không thủ môn) trong hơn sáu phút còn lại nhằm tìm bàn thắng. Nhưng các cô gái Việt Nam chỉ có được bàn gỡ 2-4 ở phút 36 nhờ công của Thanh Ngân, đành chấp nhận thất bại.

Trận bán kết còn lại, Úc thắng Indonesia 3-2 ở hiệp phụ sau hai lần rơi vào cảnh phải rượt đuổi tỉ số trong hai hiệp chính. Như vậy Úc sẽ gặp Thái Lan ở trận chung kết diễn ra lúc 18h30 ngày mai (2-3). Còn đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ gặp Indonesia.

Nguồn tuoitre