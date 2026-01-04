Xã Kim Bôi đẩy mạnh sản xuất vụ đông

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, người dân xã Kim Bôi đẩy mạnh sản xuất vụ đông, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Diện tích cây vụ đông được mở rộng với những loại cây chủ lực như: khoai tây, lạc, đậu, rau màu các loại... Từ đó giúp nông dân có thêm thu nhập để đón một mùa Xuân no ấm.

Gia đình chị Bùi Thị Mải ở xóm Cốc, xã Kim Bôi chăm sóc khoai tây vụ đông.

Khắp các cánh đồng trên địa bàn xã Kim Bôi nhộn nhịp với phong trào sản xuất vụ đông. Với phương châm “không cho đất nghỉ”, người nông dân nhạy bén trồng cây vụ đông sau vụ lúa nhằm cải thiện thu nhập.

Trên ruộng của gia đình chị Bùi Thị Mải ở xóm Cốc, hai vợ chồng tất bật chăm sóc khoai tây. Chị Mải chia sẻ: Với hơn 2.000m2 trồng khoai tây, dự kiến cho thu khoảng 4 - 5 tấn củ. Với giá khoảng 20.000 đồng/kg, gia đình ước tính sẽ thu về trên 80 triệu đồng. Thị trường chủ yếu bán lẻ trên địa bàn và các vùng lân cận.

Tại xóm Mớ Đá, các hộ dân cũng tận dụng diện tích đất để trồng rau màu vụ đông. Khoai tây, xu hào, xà lách... là những cây trồng chủ lực giúp người dân cải thiện thu nhập. Tùy theo diện tích và cách chăm sóc, bình quân mỗi gia đình có thể thu về 10 - 30 triệu đồng từ sản xuất vụ đông.

Để sản xuất vụ đông đạt kết quả cao nhất, UBND xã Kim Bôi đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí cơ cấu thời vụ hợp lý và giao chỉ tiêu cụ thể về diện tích và sản lượng. Chú trọng duy trì, mở rộng diện tích các loại cây trồng tăng trưởng tốt và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thực tế cho thấy, xã Kim Bôi có điều kiện thuận lợi về đất đai màu mỡ, khí hậu phù hợp trồng các loại cây vụ đông. Người dân nhiều kinh nghiệm trong sản xuất vụ đông nên thuận lợi trong việc duy trì và mở rộng diện tích. Bên cạnh đó, nông dân sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất, rút ngắn thời gian, giảm sức lao động.

Theo thống kê đến hết năm 2025, diện tích rau các loại toàn xã trên 622,6 ha, sản lượng trên 9.000 tấn. Trong đó, vụ đông - xuân chiếm trên 436 ha, sản lượng gần 6.300 tấn. Cơ cấu cây trồng vụ đông khá đa dạng: cây khoai lang diện tích lớn nhất với gần 139 ha, sản lượng khoảng 640 tấn; cây lạc duy trì trên 35 ha, dự kiến sản lượng gần 90 tấn; cây đậu các loại 11,75 ha, sản lượng khoảng 20 tấn...

Người dân xóm Mớ Đá, xã Kim Bôi cải tạo đất để trồng cây vụ đông.

Cùng với mở rộng diện tích vụ đông, xã Kim Bôi quan tâm phát triển sản xuất theo hướng an toàn, bền vững. Toàn xã có 5,7 ha được cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn, trong đó có 1,7 ha bưởi Diễn và 4 ha măng Lục Trúc đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tuy nhiên, xã vẫn chưa hình thành được vùng trồng tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh rõ nét. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng thiên tai. Một số loại sâu bệnh phát sinh cục bộ; giá vật tư nông nghiệp biến động tăng; hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng còn khó khăn cho tiêu thoát nước và vận chuyển nông sản.

Đồng chí Đào Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bôi khẳng định: “Phong trào sản xuất vụ đông được hình thành và duy trì nhiều năm qua. Việc tận dụng diện tích đất để trồng các giống cây ngắn ngày giúp bà con có thêm thu nhập. Dự báo thời tiết năm nay thuận lợi để các loại cây màu sinh trưởng và phát triển tốt. Chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hỗ trợ, định hướng nông dân phát triển các vùng sản xuất theo hướng an toàn, nâng cao giá trị gia tăng; mở rộng diện tích đạt tiêu chuẩn VietGAP. Kịp thời cung ứng đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp; huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương, thủy lợi. Phân công cán bộ bám sát đồng ruộng, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh; tuyên truyền việc chủ động ứng phó với các đợt rét, đảm bảo an toàn, năng suất và hiệu quả sản xuất vụ đông".

Đức Anh