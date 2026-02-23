Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà ra quân sản xuất đầu năm

Sáng 23/2, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà tổ chức lễ ra quân đầu Xuân Bính Ngọ 2026, chính thức khởi động năm sản xuất - kinh doanh mới với quyết tâm tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu về chất lượng trong hệ thống Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

Nhìn lại năm 2025, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà đã triển khai đồng bộ nhiều dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Nổi bật là việc xây dựng nhà làm việc mới, hoàn thành đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý xuất - nhập và bán hàng, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và minh bạch hoạt động doanh nghiệp.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, năm qua Công ty đạt sản lượng tiêu thụ hơn 27,6 triệu lít bia; doanh thu hơn 201 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 15 triệu đồng/người/tháng, từng bước được cải thiện và ổn định.

Song song với đó, Công ty tiếp tục đầu tư thay mới hệ thống nhà xưởng, thiết bị, đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại, qua đó duy trì chất lượng sản phẩm thuộc nhóm dẫn đầu trong toàn hệ thống HABECO. Doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, thể hiện trách nhiệm cộng đồng.

Với những kết quả đạt được, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà đã được các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Phú Thọ và HABECO khen thưởng, ghi nhận những đóng góp tích cực trong sản xuất - kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ ngân sách.

Bước vào năm 2026, lãnh đạo và cán bộ, người lao động Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà thể hiện tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đặt mục tiêu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh đề ra. Theo đó, sẽ tiêu thụ trên 28 triệu lít bia, doanh thu đạt 202 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 155 tỷ đồng.

Trong tháng 1 vừa qua, sản lượng tiêu thụ của Công ty đã đạt 606 nghìn lít - mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng trong ngày khai xuân năm 2026, Công ty xuất xưởng gần 106 nghìn lít bia các loại đến các đại lý và các cửa hàng tiêu thụ sản phẩm, mang theo niềm tin và hy vọng về một năm nhiều khởi sắc.

