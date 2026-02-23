Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao ra quân đầu Xuân

Sáng 23/2, Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao tổ chức gặp mặt các nhà phân phối, cán bộ, công nhân lao động và phát động lễ ra quân đầu Xuân Bính Ngọ. Sự kiện đánh dấu khởi đầu năm mới với quyết tâm tiếp tục duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến năng suất, đẩy mạnh tiêu thụ tự chủ, qua đó góp phần giảm giá thành và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025, Vicem Sông Thao sản xuất hơn 848.000 tấn Clinker, hơn 1 triệu tấn xi măng; tiêu thụ hơn 1.158.000 tấn Xi măng và Clinker các loại, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó xi măng gia công cho Vicem Hải Phòng đạt hơn 414.000 tấn, đạt 100% kế hoạch và bằng 53% so cùng kỳ 2024; xi măng tự tiêu thụ hơn 606.000 tấn, đạt 94% kế hoạch và 1.212% so cùng kỳ năm 2024.

Tổng doanh thu năm 2025 đạt hơn 1.000 tỷ đồng; nộp ngân sách hơn 32 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 400 lao động với mức lương bình quân 16,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so kế hoạch và 15% so cùng kỳ.

Trong năm năm 2025, Công ty có 16 giải pháp kỹ thuật được công nhận, đồng thời đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, sử dụng rác thải không nguy hại, tro xỉ và nguyên liệu nhân tạo thay thế nhiên liệu hóa thạch, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường theo định hướng VICEM Xanh, từ đó góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng đối với Vicem Sông Thao khi thương hiệu xi măng Vicem Sông Thao chính thức quay trở lại thị trường. Sau thời gian triển khai, sản phẩm đã nhận được sự đón nhận tích cực từ thị trường, với sản lượng tiêu thụ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo Công ty giao nhiệm vụ và trao tiền lì xì đầu năm cho các bộ phận, đơn vị.

Bước vào năm 2026, Công ty phấn đấu sản xuất và tiêu thụ trên 1.225.000 tấn xi măng và Clinker; đáp ứng nhu cầu gia công của Vicem Hải Phòng, đồng thời đưa sản phẩm xi măng bao Vicem Sông Thao truyền thống trở lại thị trường.

Lãnh đạo Công ty tham gia lễ phát động trồng cây đầu năm tại khuôn viên nhà máy.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công ty giao nhiệm vụ triển khai các dự án trọng điểm năm 2026, trong đó tập trung vào dự án mở rộng mỏ đá vôi Ninh Dân; tận dụng nhiệt khí thải để phát điện; cùng các dự án đầu tư có tổng mức thấp nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ, bảo đảm hiệu quả. Các nhà phân phối cũng trao đổi, thống nhất cam kết gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm Vicem Sông Thao trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trước đó, ngay từ sáng 19/2 (mùng 3 Tết), Công ty đã tổ chức xuất hàng đầu năm cho các nhà phân phối.

Đinh Vũ