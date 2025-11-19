Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến về phương án điều chỉnh quy hoạch ngành Công thương

Chiều 19/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Công thương báo cáo về phương án điều chỉnh quy hoạch ngành Công thương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Tài chính báo cáo chủ trương đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (CCN) Xuân Hòa và Tiên Lương. Cùng dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Phương án điều chỉnh quy hoạch ngành Công thương tỉnh thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 định hướng phát triển công nghiệp xanh, GRDP lĩnh vực công nghiệp đạt từ 14,5-15,5%/năm và tỷ lệ công nghiệp - xây dựng trong GRDP đạt 55,4%, tập trung vào chế biến sâu nông sản và công nghệ số.

Đến năm 2030, tỉnh Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch. Tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics hiện đại, hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong đó, phương án phát triển CCN theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, công nghệ cao, gắn với hành lang kinh tế và đô thị động lực, dựa trên các đặc trưng và thế mạnh của từng địa phương. Đối với phương án điều chỉnh, bổ sung kết cấu hạ tầng thương mại, nêu định hướng cụ thể về phát triển hạ tầng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm logistics... Cụ thể, định hướng mỗi xã, phường có 1 chợ hiện đại; đến năm 2030 có 60 trung tâm thương mại, 130 siêu thị đạt tiêu chuẩn, 2 trung tâm logistics cấp vùng và 6 trung tâm logistics cấp tỉnh...

Lãnh đạo Sở Công thương trình bày phương án điều chỉnh quy hoạch ngành Công thương.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực của Sở Công thương trong việc xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch ngành Công thương tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Để phương án khả thi, sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương bám sát các định hướng lớn của Trung ương và của tỉnh để rà soát, cập nhật các chủ trương mới trong phát triển ngành Công thương. Đối với quy hoạch chung cần bổ sung đầy đủ các nội dung theo tinh thần các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và bảo đảm phù hợp với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí yêu cầu, đối với từng lĩnh vực cụ thể, cần có định hướng cho phát triển chung, trên cơ sở đó xây dựng các nguyên tắc, tiêu chí phát triển theo phương án. Cụ thể, cần làm rõ định hướng phát triển năng lượng, nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng mới; định hướng phát triển siêu thị, đại siêu thị, trung tâm thương mại; xác định trọng tâm phát triển lĩnh vực công nghiệp cho từng khu vực; phát triển CCN theo hướng sử dụng năng lượng xanh, hiệu quả, CCN thông minh trên cơ sở rà soát quy hoạch CCN hiện có.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu quy hoạch trung tâm sự kiện tại khu vực 2 bên bờ sông Lô và kêu gọi đầu tư tư nhân nhằm thu hút các sự kiện quy mô lớn. Sở Công thương tiếp tục phối hợp các sở, ngành sớm hoàn thiện phương án điều chỉnh quy hoạch, phát huy tiềm năng và lợi thế mới, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo chủ trương đầu tư CCN Xuân Hòa và Tiên Lương.

Tiếp đó, hội nghị cũng đã nghe Sở Tài chính báo cáo chủ trương đầu tư CCN Xuân Hòa và Tiên Lương. Cho ý kiến về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính cần xây dựng báo cáo ngắn gọn, súc tích và khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình UBND tỉnh, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Huế