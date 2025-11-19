Khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý về địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Sáng 19/11, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về phương án quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Cùng dự có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Công an, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có các khu vực có trữ lượng khoáng sản nhóm I (sắt), nhóm II (đá làm xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, felspat,...), nhiều khu vực có trữ lượng khoáng sản nhóm III (đá làm vật liệu xây dựng thông thường, cát sỏi lòng sông, sét gạch ngói) và khoáng sản nhóm IV (đất san lấp).

Trên cơ sở cập nhật, tích hợp các điểm mỏ vào Quy hoạch tỉnh của Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc trước đây, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 683 điểm mỏ quy hoạch khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (trong đó, đã cấp phép 207 điểm mỏ, chưa cấp 476 điểm mỏ).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn cho ý kiến tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ tiềm năng, thế mạnh các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh; nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của Quốc gia sau sáp nhập; việc khai thác, sử dụng khoáng sản gắn với bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn; các khu vực đã khảo sát, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản cấp cho các dự án; các khu vực đang tiếp tục rà soát, khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản căn cứ đề xuất của các chủ đầu tư dự án trọng điểm Quốc gia, đầu tư công, PPP, ...

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương trao đổi tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao đổi tại hội nghị

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quy hoạch khoáng sản nói chung và quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng nói riêng của 3 tỉnh trước sáp nhập không còn phù hợp. Do đó, việc lập kế hoạch tổng thể cho hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản là việc làm cấp thiết.

Quang cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp sớm hoàn thiện việc đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; những thuận lợi, khó khăn; yêu cầu quản lý, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng đối với từng loại khoáng sản cụ thể... Theo đó phải phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công Thương, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn căn cứ vào quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh để tham mưu UBND tỉnh lập phương án quản lý về địa chất, khoáng sản là hợp phần trong phương án bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh được tích hợp vào quy hoạch tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc lập phương án quản lý về địa chất, khoáng sản phải phù hợp theo các tiêu chí: Căn cứ theo nhu cầu nguyên vật liệu của tỉnh, của quốc gia theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Rà soát, cập nhật bổ sung các khu vực quy hoạch khoáng sản nhóm I, nhóm II đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch các khu vực không còn phù hợp với tình hình thực tế. Lập bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; khoanh định cụ thể các khu vực, các loại khoáng sản, các mỏ đã cấp phép, các vị trí để tiếp tục cấp phép giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đinh Vũ