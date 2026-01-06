Xã Yên Lạc phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 90 triệu đồng

Sáng 6/1/2026, Đảng ủy xã Yên Lạc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Yên Lạc trao khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2025 và 5 năm liền 2021-2025.

Năm 2025, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân, xã Yên Lạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Lĩnh vực kinh tế – xã hội tiếp tục có bước phát triển. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã đạt hơn 279 tỷ đồng, đạt 112% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt hơn 329 tỷ đồng, đạt 203% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 97% kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, đạt 95% diện tích kế hoạch, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm trên địa bàn. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,3%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,48%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai đồng bộ; xã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2025, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, an toàn tuyệt đối.

Năm 2026, Đảng bộ xã Yên Lạc phấn đấu kết nạp tối thiểu 50 đảng viên; tỷ lệ chi bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên. Đồng thời triển khai nhiều giải pháp đảm bảo tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 10% – 10,5%; thu nhập bình quân trên 90 triệu đồng/người/năm; 100% tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,02%...

Đảng ủy xã Yên Lạc giao nhiệm vụ trọng tâm và những chỉ tiêu năm 2026 cho người đứng đầu các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và giai đoạn 2021-2025 được biểu dương, khen thưởng. Đảng ủy xã Yên Lạc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thuý Hường