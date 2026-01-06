Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương

Ngày 6/1, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2025, giai đoạn 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh và các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm dự và chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, tình hình trật tự ATGT trên cả nước cơ bản được đảm bảo. Đặc biệt, năm 2025 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống pháp luật mới về trật tự ATGT đường bộ, tạo bước chuyển biến rõ nét từ hoàn thiện thể chế sang tổ chức thực thi nghiêm minh, thống nhất trên toàn quốc.

Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật mới về trật tự ATGT và tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật ATGT đường bộ, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ... Công tác đầu tư, bảo trì và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông được triển khai đồng bộ trên cả 5 lĩnh vực. Nhiều dự án giao thông trọng điểm được hoàn thành, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông, giảm tai nạn và ùn tắc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh. Nhờ đó, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm sâu trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh những kết quả, công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2025 vẫn tồn tại một số hạn chế như: Còn xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không thắt dây an toàn vẫn diễn ra; TNGT liên quan đến mô tô, xe máy và học sinh vẫn còn xảy ra với hậu quả thương tâm; còn tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép tại nhiều địa phương.

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/12/2025 đã xảy ra 758 vụ va chạm và TNGT, làm chết 407 người, bị thương 553 người. So với cùng kỳ năm 2024, giảm 149 vụ, giảm 28 người chết, giảm 117 người bị thương. Trong năm 2025, các lực lượng trong Công an tỉnh đã phát hiện, lập biên bản xử lý 177.372 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 392 tỷ đồng.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2025 và giai đoạn 2021 – 2025. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về ATGT; xây dựng văn hóa giao thông và đổi mới phương thức tuyên truyền; đồng bộ khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, xử lý vi phạm... Các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để đặt ra từng chỉ tiêu, trách nhiệm cụ thể, quyết tâm giảm sâu TNGT trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

