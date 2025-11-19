Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thăm, động viên, chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo

Kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025), đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, động viên, chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Cùng đi có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo

Sau sáp nhập, Phú Thọ trở thành 1 trong 3 địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 1.957 cơ sở giáo dục, đào tạo; gần 1 triệu học sinh, sinh viên; cơ sở vật chất trường học được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ trường học công lập đạt chuẩn quốc gia đạt trên 83%. Toàn ngành hiện có trên 60.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trình độ cơ bản đạt chuẩn.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

Trên nền tảng thành tích giáo dục của 3 tỉnh cũ, chất lượng giáo dục đại trà của Phú Thọ tiếp tục duy trì trong nhóm khá cao của cả nước, giáo dục mũi nhọn duy trì thế mạnh. Nhiều năm liền Phú Thọ nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế và chất lượng thi tốt nghiệp THPT. Riêng năm học 2024 - 2025, Phú Thọ xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2024 đạt 99,72%. Tỉnh đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Trường Đại học Hùng Vương

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ghi nhận và biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của ngành GD&ĐT trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Năm học 2025 - 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT, nhiều cơ chế, chính sách mới đang được triển khai cùng với thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây vừa là thời cơ, vừa là thách thức lớn, đòi hỏi ngành GD&ĐT phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tư duy quản lý phải đi trước một bước.

Đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; chủ động tham mưu các đề án lớn về phát triển GD&ĐT, phát triển đội ngũ nhà giáo. Đặc biệt, có cơ chế thu hút, đào tạo nhân lực giáo dục, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, qua đó giúp tăng cường nguồn nhân lực bền vững cho các cơ sở giáo dục vùng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đại biểu tham quan cơ sở vật chất Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Cùng với đó, ngành GD&ĐT cần xác định giáo dục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; chú trọng công tác bố trí, tuyển dụng, bồi dưỡng đội ngũ; tăng cường đầu tư, huy động hiệu quả các nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy giáo dục, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và A.I trong quản lý và dạy học; đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Tiếp tục đẩy mạnh thi đua dạy tốt - học tốt trong nhà trường. Đội ngũ cán bộ, nhà giáo cần mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy để tạo nên những giờ học chất lượng, hấp dẫn, giúp học sinh hứng thú và tiếp thu hiệu quả hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tặng quà động viên các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Song song với đó, ngành GD&ĐT tiếp tục rà soát, sắp xếp điểm trường tinh gọn, hiệu quả; phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú. Rà soát chính sách về lĩnh vực GD&ĐT của 3 tỉnh cũ để tham mưu, hoàn thiện chính sách mới đảm bảo thống nhất trong thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học, với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và khát vọng đổi mới của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; cùng sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, ngành GD&ĐT tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành trung tâm của khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc.

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở; đội ngũ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên toàn ngành GD&ĐT lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh ngày càng phát triển, bền vững và vững bước trong giai đoạn mới.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và đoàn công tác đã thăm, động viên cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hùng Vương; thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, tặng quà động viên các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Lê Hoàng