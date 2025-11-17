Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không để chậm hoặc nợ tham mưu ban hành văn bản

Sáng 17/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp chuyên đề (lần 5) về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình ban hành trước khi hợp nhất.

Theo Kế hoạch 8810/KH-UBND ngày 11/11/2025, điều chỉnh Kế hoạch 5383/KH-UBND của UBND tỉnh về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình (cũ) ban hành trước khi hợp nhất, tháng 11, các sở, ngành đăng ký ban hành 57 văn bản. Tuy nhiên, số lượng văn bản đăng ký thực tế đến thời điểm hiện nay là 59 văn bản do bổ sung 1 Quyết định của Sở Y tế và 1 Quyết định của Sở Tài chính.

Trong số 59 văn bản này, hiện có 26 văn bản hoàn thành; 25 văn bản đủ điều kiện trình tại phiên họp ngày 17/11.

Cho ý kiến chỉ đạo về tiến độ rà soát, xử lý hệ thống VBQPPL do HĐND, UBND 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình trước sáp nhập ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Tại kỳ họp chuyên đề tháng 11, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 33 Nghị quyết QPPL. Do đó, các sở, ngành cần tập trung, ưu tiên vừa triển khai trình tự, thủ tục trình Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa hoàn thành tham mưu các Quyết định của UBND tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh đăng ký ban hành trong tháng 11 và 12/2025.

Đối với các văn bản đề nghị bãi bỏ; yêu cầu các sở, ban, ngành gửi Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành 01 Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và 01 Quyết định bãi bỏ các Quyết định đã hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026, trình trong tháng 12/2025. Đối với văn bản đặc thù xin lùi để trình thực hiện từ 01/01/2016, sau khi cân đối đủ nguồn lực: Yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục trong tháng 12/2025 sẵn sàng cho việc thông qua sau khi cân đối được nguồn lực.

Tiếp đó, các thành viên UBND tỉnh đã cho ý kiến và biểu quyết thông qua đối với 22 văn bản đủ điều kiện trình tại phiên họp ngày 17/11, bao gồm: 16 Nghị quyết trình HĐND tỉnh và 6 Quyết định của UBND tỉnh.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương nỗ lực của các sở, ban, ngành hoàn thành đạt, vượt tiến độ ban hành văn bản QPPL so kế hoạch đề ra. Đến nay, việc xử lý hệ thống văn bản QPPL của 3 tỉnh trước sáp nhập đã tiến gần tới đích. Yêu cầu các sở, ban, ngành cần tiếp tục bám sát các kế hoạch của UBND tỉnh, chủ động xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, hoàn thiện trình tự, thủ tục, hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh thông qua theo tiến độ của Kế hoạch; không được để chậm hoặc nợ tham mưu ban hành văn bản. Khuyến khích các cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng dự thảo văn bản và trình trước thời hạn theo Kế hoạch nhưng phải đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Đối với Nghị quyết, Quyết định bãi bỏ, yêu cầu các ngành gửi về Sở Tư pháp để thực hiện tham mưu HĐND, UBND bãi bỏ trong tháng 12/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Khối lượng văn bản đăng ký tháng 11 và 12 còn nhiều (63 văn bản chưa tham mưu hoặc chưa đủ điều kiện trình). Do đó, các sở, ban, ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ tham mưu soạn thảo dự thảo văn bản đảm bảo hoàn thành toàn bộ số lượng văn bản đăng ký trong tháng 11/2025. Đối với các nội dung đăng ký trình HĐND tỉnh tháng 12/2025, do số lượng lớn, cần cân đối, bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ trình sớm hơn thời hạn đã đăng ký. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung các văn bản cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật thay thế thuộc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình) ban hành đang còn hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh chưa được thống kê tại Kế hoạch này để kịp thời tham mưu xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 5383/KH-UBND; Kế hoạch số 8810/KH-UBND; xem xét, kiểm tra việc đề nghị xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh của các sở, ban, ngành, tham mưu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp; Phối hợp với các sở, ban, ngành trong quá trình soạn thảo, góp ý dự thảo văn bản QPPL; thẩm định đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản QPPL trước khi trình UBND tỉnh xem xét; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành; định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành đánh giá, hướng dẫn, cho ý kiến kịp thời về nguồn kinh phí khi các đơn vị xin ý kiến để đề xuất hình thức xử lý đối với từng văn bản QPPL đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; đặc biệt cần thống nhất các nội dung hướng dẫn, cho ý về cân đối nguồn kinh phí đối với các Nghị quyết đặc thù lùi thời gian ban hành đến 01/01/2026. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng văn bản QPPL của các sở, ban, ngành theo Kế hoạch số 5383/KH-UBND; Kế hoạch số 8810; đôn đốc các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, sắp xếp lịch để lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực nghe báo cáo các dự thảo Nghị quyết/Quyết định phải trình HĐND thông qua, phải trình UBND tỉnh ban hành còn lại trong tháng 11/2025 và tháng 12/2025 để báo cáo tại Hội nghị chuyên đề của UBND tỉnh về xây dựng văn bản QPPL lần 6 dự kiến vào cuối tháng 12/2025.

