Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra tiến độ công trình giao thông trọng điểm thuộc khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 12/11, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 310C, đoạn từ QL2C đến QL2B; Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp (KCN) Khai Quang đến đường 36m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện; Dự án Đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra thực địa tại Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 310C, đoạn từ QL2C đến QL2B.

Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT 310C, đoạn từ QL2C đến QL2B có tổng mức đầu tư gần 438 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 3/2021 - 12/2026. Đến nay, vốn đã bố trí 307,5 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 278,7 tỷ đồng. Riêng năm 2025, giải ngân đạt 33,8/62,5 tỷ đồng, bằng hơn 54% kế hoạch. Hiện, dự án đã thu hồi và bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) 4,8/7,8 ha, đạt 61% kế hoạch; thi công được 3,2/5,8 km với tổng giá trị khối lượng thực hiện đạt 266,7 tỷ đồng.

Dự án Đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên có tổng mức đầu tư 258,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2019 hết năm 2025. Tuy nhiên, hiện công tác bồi thường, GPMB vẫn còn nhiều khó khăn. Tổng vốn đã bố trí cho dự án là 150,9 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2025 là 33,4 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện đến nay đạt 64,1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn thực địa tại Dự án Đường trục Đông - Tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ Tân Phong đi Trung Nguyên.

Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ KCN Khai Quang đến đường 36m KCN Bình Xuyên đi KCN Bá Thiện có tổng mức đầu tư gần 679 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2026. Đến nay, công tác bồi thường, GPMB mới bàn giao được 1,6/5,1 km, đạt 32,4%. Khối lượng thi công hoàn thành đạt 97,8/427,1 tỷ đồng. Tổng vốn đã bố trí cho dự án là 237,2 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm 2025 là 40 tỷ đồng. Giá trị thanh toán đến nay đạt 216,3 tỷ đồng; giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 là gần 20 tỷ đồng. Dự kiến cả năm giải ngân 40 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, phần lớn các dự án gặp khó khăn do công tác bồi thường, GPMB phức tạp, liên quan đến bố trí tái định cư. Bên cạnh đó, giá nguyên, vật liệu, đặc biệt là đất đắp và cát xây dựng tăng cao, ảnh hưởng đến tiến độ thi công, bố trí bãi tập kết, đổ thải vật liệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn thực địa tại Dự án Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang đến đường 36m Khu công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.

Nhấn mạnh vai trò then chốt của các dự án giao thông trọng điểm đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung, linh hoạt tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, GPMB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động xử lý khó khăn trong khai thác đất đắp, đề xuất cơ chế phù hợp để bảo đảm nguồn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Trần Tỉnh