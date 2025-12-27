Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nhìn lại một nhiệm kỳ và mở ra không gian phát triển mới

Chiều 27/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết hợp trực tuyến với 34 điểm cầu trên cả nước, kết nối hệ thống quản lý nhà nước về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch từ Trung ương tới địa phương, 2.200 đại biểu tham dự.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Cùng dự có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Triển lãm chuyên đề với chủ đề: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối - Vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga; Giám đốc Sở VHTTDL Dương Hoàng Hương; đại diện lãnh đạo các sở, ngành...

Nhìn tổng thể năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 đánh dấu sự thay đổi lớn trong nhận thức của các cấp, ngành về văn hóa theo hướng sâu sắc, toàn diện hơn. Văn hóa đã từng bước “thấm sâu” vào mọi lĩnh vực, hoạt động đời sống; đặc biệt đã truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử hào hùng và giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong thế hệ trẻ, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Việc chuyển đổi căn bản, toàn diện tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa”, quản trị, kiến tạo sự phát triển thông qua công tác đề xuất, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách.

Việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh chuyển biến rõ nét; phát triển toàn diện sự nghiệp văn hóa, trọng tâm là di sản văn hóa được phát huy, tỏa sáng. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của Đảng và đất nước. Công nghiệp văn hóa, văn hóa số, kinh tế sáng tạo bước đầu hình thành hệ sinh thái. Văn hóa đối ngoại tiếp tục ghi dấu ấn. Đặc biệt, từ đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị Thế giới về chính sách văn hóa và phát triển bền vững do UNESCO tổ chức tại Tây Ban Nha, ngày 8/11/2025, Đại hội đồng UNESCO lần đầu tiên đã thông qua sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững”.

Thể thao thành tích cao có bước tiến rõ nét; thể thao quần chúng tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và tầm vóc người Việt Nam. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Báo chí, truyền thông, xuất bản tiếp tục khẳng định vai trò dòng chủ lưu về thông tin, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng, Nhà nước...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Năm 2026, năm bắt đầu chặng đường 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, Bộ VHTTDL và toàn ngành tiếp tục triển khai mạnh mẽ 3 trụ cột về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực về văn hóa, thể thao, thông tin và du lịch đặt trong bối cảnh Chính phủ số, môi trường số, kinh tế số, xã hội số.

Sau phát biểu đề dẫn của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, các đại biểu đã xem phóng sự tổng kết hoạt động của ngành năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 với chủ đề “Nhìn lại để tiến xa hơn”.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Tham luận tại hội nghị của các đơn vị, địa phương xoay quanh những vấn đề căn cốt của văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; từ thực tiễn địa phương sinh động, đến những vấn đề đặt ra cho phát triển ngành, không chỉ dừng lại theo năm mà có tính giai đoạn.

Hội nghị cũng đã nêu rõ thực trạng và đưa ra các giải pháp, tầm nhìn phát triển cho năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, thể hiện quyết tâm để ngành VHTTDL tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, đóng góp vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương, chúc mừng những kết quả nổi bật, sự lớn mạnh, trưởng thành toàn diện của ngành VHTTDL năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2025, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung đáng tự hào của đất nước.

Quang cảnh hội nghi tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, những dấu ấn nổi bật của ngành với tinh thần “Văn hóa chiều sâu lan tỏa - Thể thao trọng tâm, trọng điểm - Du lịch tăng tốc bứt phá - Truyền thông niềm tin củng cố - Nội bộ thương yêu, giúp đỡ - Thành tựu nâng tầm, nâng hạng”, coi đây là minh chứng rõ nét cho vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định của VHTTDL trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bước sang năm 2026 với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành VHTTDL cần kiên trì, kiên định, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra với phương châm “Tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, về đích thực chất, tránh bệnh thành tích”. Tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, lấy hoàn thiện thể chế làm đột phá, lấy chuyển đổi số và khoa học, công nghệ làm động lực, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công - tư, phát triển ngành theo định hướng “Thể chế cạnh tranh, hạ tầng hiện đại, con người thông minh, kết nối toàn cầu, thành tựu tỏa sáng, bộ máy tinh gọn, Nhân dân thụ hưởng, bạn bè ngưỡng mộ”.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng thông tin, báo chí, truyền thông, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phải phát triển thể thao toàn diện gắn với nâng cao sức khỏe Nhân dân; đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, toàn ngành cần triển khai nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, tạo chuyển biến thực chất để vững bước vào kỷ nguyên mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đinh Vũ