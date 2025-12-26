Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao: Gala “Chào năm mới 2026”

Tối 26/12, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức chương trình Gala “Chào năm mới 2026”.

Đồng chí Phạm Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc chương trình gala.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn tích cực đối với Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao. Vượt qua khó khăn của thị trường, Công ty đã có bước chuyển mình toàn diện, tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp tiên phong của ngành phân bón Việt Nam.

Trong năm, Supe Lâm Thao liên tục đổi mới sản phẩm, đưa ra thị trường nhiều dòng phân bón thân thiện môi trường; khởi công dự án dây chuyền sản xuất Kali Sunfat (SOP) công suất 20.000 tấn/năm, từng bước giảm phụ thuộc nhập khẩu và hướng tới xuất khẩu. Hoạt động sản xuất được nâng cấp đồng bộ, chất lượng sản phẩm và bao bì không ngừng được cải tiến.

Lãnh đạo Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân.

Công ty điều hành giá bán linh hoạt, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, chăm sóc khách hàng và đưa vào hoạt động Trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm - công trình trọng điểm nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với đó, Supe Lâm Thao tăng cường đầu tư an toàn lao động, bảo vệ môi trường, triển khai nhiều hoạt động trồng cây xanh, văn hóa - sinh thái gắn với cộng đồng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao trao Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty cho các cá nhân.

Chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh trong quản trị, điều hành và sản xuất; nguồn nhân lực được đầu tư toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần người lao động không ngừng được nâng cao. Công ty cũng tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng.

Năm 2025, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm Thao được vinh danh “Top 5 Thương hiệu uy tín hàng đầu châu Á” và “Top 5 sản phẩm chất lượng quốc tế”. Doanh thu ước đạt 3.850 tỷ đồng (108% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế khoảng 205 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 17,2 triệu đồng/người/tháng.

Những kết quả nổi bật này là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng hướng, tạo nền tảng vững chắc để Supe Lâm Thao tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước.

Tại chương trình, 2 lao động sáng tạo của Công ty được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 33 lao động sáng tạo được nhận Giấy chứng nhận Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty. Gala cũng diễn ra giao lưu văn nghệ, khiêu vũ, dân vũ của các câu lạc bộ đến từ Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, các Công ty thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Sở VHTT&DL...

Một số hình ảnh văn nghệ, khiêu vũ, dân vũ của các câu lạc bộ biểu diễn tại đêm gala.

Chương trình kết thúc với màn pháo hoa chào năm mới, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên toàn thể cán bộ, người lao động Công ty tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tâm huyết cùng sự đổi mới, sáng tạo không ngừng, nỗ lực hoàn thành xuất các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Vĩnh Hà