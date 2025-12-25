Quy hoạch, phát triển Phú Thọ theo hướng xanh, bền vững

Chiều 25/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến, thông qua một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh về nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm thảo luận là phương án quy hoạch mạng lưới giao thông kết nối; quy hoạch hệ thống các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh... Trong quá trình điều chỉnh tập trung rà soát, đối chiếu với quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, gắn với yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Minh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy thống nhất với các phương án điều chỉnh quy hoạch, nhất là quy hoạch giao thông, phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và hệ thống khu, cụm công nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đến định hướng phát triển của tỉnh Phú Thọ theo hướng xanh, bền vững, trở thành trung tâm phát triển du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp công nghệ cao, thương mại, logistics, y tế, đào tạo chất lượng cao; kiên quyết không thu hút các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, quy hoạch phát triển du lịch cần tạo điểm đến rõ nét, gắn với không gian cộng đồng và sinh kế của người dân. Đồng chí giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, nghiên cứu quy hoạch phát triển khu du lịch lòng hồ Hòa Bình tạo điểm nhấn du lịch quy mô lớn của tỉnh, thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo sinh kế cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, quy hoạch các khu công nghiệp cần quan tâm yếu tố môi trường, ưu tiên đầu tư các khu công nghiệp xanh, hướng tới thu hút các nhà đầu tư lớn công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Các cụm công nghiệp ưu tiên phát triển tại một số khu vực vùng khó khăn, nhằm tạo việc làm, đồng thời đầu tư các cụm công nghiệp làng nghề để bảo đảm môi trường và phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, trong đó quy hoạch hệ thống giao thông theo hướng kết nối, phù hợp đặc thù từng khu vực đô thị và vùng liên kết; quy hoạch các khu, cụm công nghiệp cần đồng bộ với quy hoạch điện, nước, quốc phòng - an ninh, trường học, nhà ở xã hội và công tác phòng cháy, chữa cháy. Sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt, cần khẩn trương triển khai các quy hoạch phân khu, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu cũng cho ý kiến vào điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Trung Hà tỷ lệ 1/2000 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đinh Vũ