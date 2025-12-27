Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp

Ngày 27/12, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Dự Đại hội có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và trên 2.000 đại biểu chính thức.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: internet.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Đại hội có các đồng chí: Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và 34 đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2021 – 2025 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời, tôn vinh các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến - những người đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần cống hiến, sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn đại biểu.

Đại hội đã nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, định hướng tư tưởng, hành động cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Thi đua yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Thi đua là công việc hàng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể; mục tiêu của thi đua là mang lại lợi ích cho đất nước, cho Nhân dân và cho từng cá nhân để tạo ra những “sản phẩm cụ thể mà người dân được thụ hưởng thật”. Chúng ta tôn vinh để lan tỏa. Tôn vinh là để “nhân” những gương sáng thành động lực cho mọi người noi theo, để phong trào thi đua, tinh thần cống hiến được hội tụ và lan tỏa sâu rộng.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương và từng gia đình, cá nhân làm tốt hơn nữa việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình; tuyên truyền đúng, kể chuyện “người thật, việc thật”; kịp thời động viên những gương tốt, sáng kiến hay, cách làm hiệu quả; đồng thời kiên quyết chống hình thức, chống “chạy” thành tích, “bệnh” thành tích. Phải “định vị đúng tọa độ” công tác thi đua - khen thưởng: Lấy chất lượng và hiệu quả làm chuẩn; lấy đóng góp thực tiễn làm căn cứ; hướng về người lao động trực tiếp và cơ sở; làm cho công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, niềm tin, công bằng để ai cũng thấy mọi cố gắng, mọi cống hiến đều được ghi nhận, được trân trọng và tôn vinh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua.

Các đại biểu tỉnh Phú Thọ dự Đại hội.

Trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phong trào thi đua yêu nước tập trung vào 9 định hướng lớn, trong đó cần thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với mục tiêu cụ thể; lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo; mỗi phong trào phải có việc làm rõ ràng, tiêu chí đo lường được, sản phẩm kiểm chứng được. Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; hướng vào nâng cao năng suất, chất lượng quản trị và phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số. Thi đua xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, liêm chính, hiện đại; đề cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương.

Thi đua phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống; xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới; gắn với chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Thi đua hướng về cơ sở; chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; coi trọng người lao động trực tiếp và lực lượng tuyến đầu. Thi đua củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Thi đua để diệt tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, diệt giặc nội xâm. Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thực chất, công khai, minh bạch, kịp thời.

Các đại biểu hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các đại biểu điển hình tiên tiến được tôn vinh tiếp tục giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiếp tục là hạt nhân lan tỏa. Đồng thời, mỗi cá nhân hãy đặt cho mình một mục tiêu thi đua: Học tốt hơn, làm việc tốt hơn, kỷ luật hơn, sáng tạo hơn, nhiệt tình hơn, trách nhiệm hơn... Khi mỗi người tốt lên, mỗi tổ chức mạnh lên, cả đất nước, dân tộc sẽ tiến lên.

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua trong cả nước với chủ đề: “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài - mỗi người dân Việt Nam dù ở cương vị nào, ngành nghề nào hãy tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; “Người người thi đua - Ngành ngành thi đua”, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ta phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua.

Đại hội cũng đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Lê Hoàng