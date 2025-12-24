Giáo dục
Tuyển dụng 1.536 viên chức hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước

Ngày 24/12, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ; xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục, năm 2025.

Cô và trò Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì thi đua dạy tốt, học tốt.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng 1.536 viên chức hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước trong đó: Tuyển dụng theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ 60 chỉ tiêu. Xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên của các cấp học (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, GDNN-GDTX): 1.476 chỉ tiêu.

Hình thức tuyển dụng theo chính sách thu hút tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Xét tuyển và thi thực hành. Xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên các cấp học: Xét tuyển và thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Thu hồ sơ từ ngày 24/12/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/1/2026 (trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) trong giờ hành chính (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính (tính thời gian theo dấu văn bản đến Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ) hoặc thí sinh trực tiếp nộp tại phòng thu hồ sơ tuyển dụng viên chức; địa chỉ: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ, số 1166, đường Hùng Vương, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ...

