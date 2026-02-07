Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từ nền tảng kỷ cương và nhân văn

Trong những năm qua, Trường THCS Hùng Vương, phường Phúc Yên đã không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở giáo dục tiêu biểu của tỉnh trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Năm học 2025-2026, nhà trường có tổng số 1.513 học sinh, được tổ chức thành 34 lớp học. Trong đó, học sinh nữ chiếm gần 45%, học sinh là người dân tộc thiểu số chiếm trên 1,6%. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chú trọng công tác quản lý học sinh, duy trì nghiêm kỷ cương, nền nếp, bảo đảm sĩ số ổn định; không có học sinh bỏ học. Môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện tiếp tục được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh yên tâm học tập và rèn luyện.

Thực hiện nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường THCS Hùng Vương đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên. 100% giáo viên trong nhà trường sử dụng giáo án điện tử, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, các phương pháp dạy học hiện đại trong quá trình giảng dạy.

Các môn Khoa học tự nhiên được tổ chức giảng dạy chủ yếu tại các phòng học bộ môn, góp phần tăng cường thực hành, trải nghiệm, giúp học sinh phát triển năng lực, phẩm chất theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Giờ ôn tập môn Khoa học tự nhiên của cô và trò nhà trường.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được nhà trường triển khai sớm, bài bản, có kế hoạch cụ thể và trọng tâm rõ ràng. Nhờ đó, trong năm học 2024-2025, học sinh Trường THCS Hùng Vương đã đạt được 76 giải học sinh giỏi các cấp, từ cấp thành phố (cũ) đến cấp quốc gia. Đặc biệt, nhà trường có 1 học sinh xuất sắc giành Huy chương Vàng Tin học quốc tế HKICO, cùng nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật, Tin học trẻ, IOE và các giải thể dục thể thao.

Kết quả khảo sát chất lượng học sinh các khối 7, 8, 9 của nhà trường luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của thành phố Phúc Yên (cũ), khẳng định hiệu quả của các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Vinh dự trong năm học 2025-2026, Trường là 1 trong 10 trường có dự án được chọn thi vòng Quốc gia Cuộc thi khởi nghiệp và đạt giải Nhì cấp tỉnh.

Không chỉ chú trọng dạy chữ, Trường THCS Hùng Vương còn đặc biệt quan tâm đến giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống cho học sinh. Thông qua các hoạt động của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống và phong trào thi đua, học sinh được rèn luyện ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và ý thức cộng đồng.

Nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa như “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”, “Tiến bước lên Đoàn” được tổ chức thường xuyên, tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

Trong năm học vừa qua, cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường THCS Hùng Vương đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhà trường đã vận động, quyên góp được hàng trăm triệu đồng cùng nhiều vật phẩm thiết yếu để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn, qua đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Song song với công tác chuyên môn, cơ sở vật chất của nhà trường tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường THCS Hùng Vương đã được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, tạo nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong những năm tiếp theo.

Cô giáo Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những kết quả đạt được trong năm học vừa qua là thành quả của sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của ngành giáo dục và sự đồng hành, ủng hộ của phụ huynh học sinh. “Nhà trường sẽ tiếp tục giữ vững kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục toàn diện, lấy học sinh làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới”.

Với những kết quả cụ thể, thiết thực đã đạt được, Trường THCS Hùng Vương đang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục có chất lượng, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của phường Phúc Yên nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung.

Hương Giang