Phường Vĩnh Phúc dẫn đầu bảng xếp hạng tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026. Theo đó toàn tỉnh có 2.645 học sinh đạt giải, trong đó có 128 giải Nhất, 595 giải Nhì, 861 giải Ba và 1.061 giải Khuyến khích.

Trường THCS Yên Lạc, xã Tam Hồng gặp mặt, tặng quà học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là phường Vĩnh Phúc với 54 học sinh dự thi và 100% học sinh đoạt giải, trong đó có 16 giải Nhất, 29 giải Nhì, 7 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Kết quả này khẳng định chất lượng vượt trội của đội tuyển học sinh giỏi nhà trường.

Xếp thứ 2 là xã Thanh Thủy với 26/26 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 7 giải Nhất, 14 giải Nhì, 3 giải Ba. Đứng thứ 3 là xã Tam Hồng, 54/54 học sinh dự thi đoạt giải, gồm 14 giải Nhất, 31 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích...

Kết quả kỳ thi cũng cho thấy những nỗ lực đáng ghi nhận của các trường xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Dù số lượng học sinh dự thi không nhiều và điều kiện dạy - học còn hạn chế, song nhiều địa phương vẫn có học sinh đoạt giải, trong đó có cả giải Nhất, Nhì, phản ánh sự cố gắng lớn của thầy và trò. Tiêu biểu như xã Đan Thượng, xã Yên Lập...

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, có 4.429 học sinh dự thi ở các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tin học. Trong đó, môn Khoa học tự nhiên được chia thành 3 phân môn; môn Lịch sử và Địa lí được chia thành 2 phân môn, học sinh lựa chọn một phân môn khi đăng ký dự thi.

Thông qua kỳ thi nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu, tạo nguồn bồi dưỡng lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn trong nhà trường.

Hiền Mai