“Lửa ấm” học đường giữa những ngày đông

Khi những đợt gió mùa Đông Bắc tràn về, cũng là lúc các mái trường trên quê hương Đất Tổ trở thành “ngôi nhà thứ hai” đúng nghĩa. Ở đó, không chỉ có con chữ mà còn có những bữa cơm nóng hổi, những lớp học kín gió và tình thương của thầy cô, tạo thành “tấm lá chắn” sưởi ấm tâm hồn và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trường Tiểu học Phạm Công Bình, xã Tề Lỗ được thực hiện nghiêm ngặt.

6 giờ sáng tại xã Tề Lỗ, khi sương mù còn đặc quánh, không khí tại bếp ăn của Trường Tiểu học Phạm Công Bình đã bắt đầu “nóng” lên. Cái nóng ấy không chỉ đến từ nhiệt lượng của lò than, bếp gas, mà còn xuất phát từ nhịp độ hối hả của đội ngũ nhân viên cấp dưỡng.

Trong cái lạnh “cắt da cắt thịt” của vùng trung du, việc duy trì nhiệt độ cho món ăn từ khi ra nồi đến khi đặt lên bàn ăn là một bài toán khoa học đầy tâm huyết. Chị Nguyễn Thị Thúy, nhân viên phụ trách bếp ăn chia sẻ: “Mùa đông, chúng tôi phải tính toán chi li từng phút. Quy trình nấu được lùi lại muộn hơn để khi tiếng trống tan trường vang lên, cơm canh đến tay các con vẫn còn bốc khói nghi ngút. Chậm một chút là thức ăn nguội, mà nhanh một chút thì không kịp phục vụ số lượng lớn học sinh bán trú”.

Thực đơn được tính toán và thực hiện khoa học trong điều kiện mùa đông lạnh giá. Những món giải nhiệt mùa hè được thay thế hoàn toàn bằng thực phẩm giàu năng lượng, hàm lượng đạm cao. Những khay ăn đầy đặn với thịt bò hầm, tôm chiên, trứng cuộn phối hợp khéo léo cùng rau củ theo mùa như súp lơ, bắp cải... giúp trẻ tăng cường sức đề kháng trước các bệnh đường hô hấp.

Giữa bối cảnh dịch bệnh mùa đông diễn biến phức tạp, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học ở Phú Thọ được ví như “lá chắn thép”. Tại Trường Tiểu học Lũng Hòa, xã Vĩnh Thành, quy trình kiểm định được thực hiện nghiêm ngặt ngay từ đầu vào.

Việc chế biến món ăn tại Trường Tiểu học Lũng Hòa, xã Vĩnh Thành được giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thầy giáo Vũ Tiến Cường - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lũng Hòa khẳng định: “Chúng tôi tuyệt đối không thỏa hiệp với thực phẩm kém chất lượng. 100% nguyên liệu phải có nguồn gốc rõ ràng. Việc giám sát không chỉ có Ban giám hiệu mà còn có sự tham gia của đại diện phụ huynh hàng ngày”.

Chính sự nghiêm ngặt, minh bạch đã xây dựng niềm tin tuyệt đối cho cha mẹ học sinh. Khi phụ huynh yên tâm, các em có đủ sức khỏe để học tập, sĩ số lớp luôn được duy trì ở mức cao nhất bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Ngược lên vùng cao, nơi Trường Tiểu học và THCS A Đú Sáng, xã Nật Sơn, tinh thần “chống rét" càng rõ nét. Để bảo vệ hơn 360 học sinh, nhà trường triển khai phương châm: “Học tập trong nhà, sinh hoạt kín gió”. Các hoạt động chào cờ, thể dục giữa giờ được chuyển vào lớp học hoặc khu vực có mái che.

Thầy giáo Lê Văn Mạnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS A Đú Sáng cho biết: “Chúng tôi đã rà soát và gia cố hệ thống rèm bạt, xử lý các kẽ hở cửa sổ để tránh gió lùa. Sức khỏe của các em là ưu tiên số một, bởi chỉ khi khỏe mạnh, cái chữ mới có thể ngấm vào đầu”.

Trường Tiểu học và THCS A Đú Sáng, xã Nật Sơn đã rà soát và gia cố hệ thống rèm bạt, xử lý các kẽ hở cửa sổ để tránh gió lùa lớp học.

Bên cạnh đó, việc trang bị kỹ năng tự bảo vệ cũng được chú trọng. Giáo viên luôn nhắc học sinh quy tắc: Mặc đủ lớp, quàng khăn, đi tất và sử dụng nước ấm. Những thói quen nhỏ này chính là giải pháp hiệu quả ngăn chặn các cơn cảm lạnh thường trực.

Cái ấm của mùa đông vùng Đất Tổ không chỉ đến từ chăn bông hay bát canh nóng mà còn từ sự quan tâm thầm lặng của thầy cô giáo. Cô giáo Vũ Thị Yến - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Công Bình, xã Tề Lỗ bộc bạch: "Công việc mỗi sáng của chúng tôi là đi từng lớp, kiểm tra xem có em nào mặc phong phanh. Có những em mải chơi quên quàng khăn, có em tất bị ướt do đi mưa, chúng tôi đều chuẩn bị sẵn đồ dự phòng. Sự chăm sóc này giúp các em cảm thấy trường học là nơi an toàn, không hề lạnh lẽo dù ngoài trời có mưa phùn gió bấc.

Học sinh được chăm sóc chu đáo tại Trường Tiểu học Lũng Hòa, xã Vĩnh Thành.

Em Đường Văn Đông, học sinh Trường Tiểu học Lũng Hòa chia sẻ: “Ở lớp thầy, cô nhắc nhở mặc ấm thường xuyên, bữa cơm lại ngon và nóng, làm con không còn sợ cái lạnh nữa”.

Bữa cơm nóng, lớp học kín gió và những lời dặn dò tận tình chính là “ngọn lửa” xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Khi sự quan tâm được cụ thể hóa bằng từng miếng ăn, giấc ngủ, mỗi mái trường đã trở thành một “hệ sinh thái hạnh phúc” - nơi sưởi ấm những ước mơ tiến về phía trước.

Ngọc Thắng